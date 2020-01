Monica Bellucci si sfila da Sanremo. Altra tegola per Amadeus

Monica Bellucci si sfila da Sanremo 2020. L'attrice umbra ha annunciato che non parteciperà al Festival e per Amadeus si tratta di un'altra tegola niente male. Attraverso il suo ufficio stampa l’attrice ha dichiarato: "Il Signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro".

Insomma cause di forza maggiore. Risulta difficile, però, credere che non abbiano giocato un ruolo determinante le polemiche sul sessismo che si sono sollevate nelle ultime ore attorno ad Amadeus.