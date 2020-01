Taylor Mega, spunta la foto del dito medio alla polizia. Barbara d'Urso la silura in diretta

Fuori programma a “Live Non è la d’Urso”: Taylor Mega ha fatto un gestaccio alle forze dell’ordine e Barbara d’Urso, nerissima, la silura dai suoi programmi.

Era davvero inatteso quello che è successo a “Live – Non è la d’Urso”. Taylor Mega era stata invitata per parlare delle offese di Antonella Elia (“è una demente, mostra solo tette e c*lo, non dobbiamo essere tutte pu**ane come lei”) nei suoi confronti, ma un amico dell’Elia ha svelato l'esistenza di una fotografia che ha lasciato esterrefatta Barbara d’Urso. L’influencer ha affermato: “Dopo i suoi insulti sessisti è entrata al GF, colpevolizziamo Salvo, ma Antonella no? La cosa non mi va giù. Se un uomo insulta non va bene, ma anche se lo fa una donna con una donna è sbagliato. E’ la stessa cosa”, Vladimir Luxuria è convinta che ci sia una grande differenza: “Non paragonerei il linguaggio di Antonella a quello di Salvo, siamo su due piani diversi, non ha incitato a una violenza fisica” e Salvo ha urlato: “Non volevo essere violento”, “Dire a una donna ti do due schiaffi e ti spezzo la colonna vertebrale è violenza!” è stata la risposta lapidaria di Luxuria.

Per approfondire leggi anche: Vip e corna, chi mette nei guai Signorini

Ma qui succede l’imprevedibile, l’amico di Antonella Elia rivela: “Stai zitta! Non accetto lezioni da chi ha fatto il dito medio davanti alle camionette delle Forze dell’ordine”, la d’Urso è colta in contropiede: “Cosa?!? E’ vero, Taylor? Taylor rispondimi”, ma la bella influencer cincischia: “Sono stata invitata per parlare delle violenza di Antonella Elia…”. La conduttrice insiste: “Ma è vero o no? Hai fatto o no il dito medio alle forze dell’ordine?” e quella non risponde finché messa alle strette si rifugia in un: “Sinceramente non ricordo però a questa persona non voglio rispondere. Non perché lei ha 56 anni mi può dare della pu**ana. Comunque Barbara, volevo dire che ti ringrazio per lo spazio che mi hai dato, ma io per un po’ non voglio più apparire in tv perché mi voglio dedicare a un altro progetto”.

Barbara d’Urso ghigna consapevole che la sparata di Taylor Mega sia in parte contro di lei e ripete la domanda sulle forze dell’ordine, l’influencer ribadisce il suo “ritiro dalla tv” e Barbara d’Urso la cancella: “Mi sei simpatica, so che hai un progetto segreto, ti auguro tanta fortuna, ma sono d’accordo con te che non appari più nelle mie trasmissioni perché qualora fosse vero che hai fatto il dito medio alle Forze dell’ordine io non ti vorrei più nelle mie trasmissioni. Io non ci credo perché sei una persona intelligente e non l’hai fatto vero?! Va bene, d’accordo, ciao, buona fortuna Taylor”, poi gesto circolare per indicare la chiusura del collegamento e di un’epoca: “Son scioccata da questa cosa che ho sentito in diretta” e di nuovo “ciao” ovvero “a mai più”. Per la cronaca, la foto esiste, Taylor Mega si è affrettata a eliminarla subito dopo la rivelazione, ma era già troppo tardi: i "detective" di Twitter l'avevano già spammata su tutti i social.