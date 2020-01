Salvo Veneziano fa pure la vittima. Ma Elisa De Panicis gela tutti

A “Live - Non la d’Urso” spunta (ancora) Salvo Veneziano , il concorrente del Grande Fratello Vip 4 espulso per le frasi odiose, volgari e violente su Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto (“è da maciullare, due schiaffi e spezzarle la colonna vertebrale, roba da lasciare solo la pelle sul letto”): “Io agnello sacrificale. Elisa poteva vestirsi diversamente” e l’influencer confessa: “Non l’ho mai detto, ma ho subito violenza a 17 anni”.

Salvo Veneziano ha sprecato la seconda chance del GFVip per quella che lui chiama “una leggerezza da siciliano, una frase goliardica”. L’ex pizzaiolo ripete la linea difensiva: “Chiedo scusa a tutti, compresa la mia famiglia, ma sono modi di esprimersi in siciliano, era un gesto goliardico. Sono stato massacrato, sono termini che non si usano, ho fatto molto male alla mia famiglia, mia figlia è stalkerizzata, le dicono di stare attenta al padre, mi dispiace per la mia famiglia. Mi sono lasciato andare a frasi inaccettabili. Ma ho chiesto scusa e non so cosa altro posso fare”, Vladimir Luxuria è intransigente: “Anche se fosse stata nuda, nulla può attenuare quel linguaggio volgare”.

Salvo incontra Elisa De Panicis nel famoso ascensore di “Live – Non è la d’Urso” e l’influencer attacca facendo una rivelazione: “Mi hai deluso. E ti spiego perché. Ha 17 anno ho subito violenza fisica e psicologica da un ragazzo e non sapevo come uscirne. Ho avuto bisogno delle persone vicino a me. Nessuno nella casa del GFVip si è permesso di dirmi quelle cose e il livello era un livello culturale alto. Ho fatto altre esperienze televisive senza sbagliare mai, parlavo con i granelli e non facevo certi errori. E se quelle frasi le dicessero a tua figlia?”.

Salvo si cosparge il capo di cenere: “Eravamo stressantissimi, annoiatissimi e, anche se non è una giustificazione, avevo bevuto due bicchieri di vino, volevo far ridere tutti, mi hanno anche battuto cinque. Sto con mia moglie da 25 anni e ho avuto occhi sempre e solo per lei” e la De Panicis: “Eh è quello che mi hai detto, ma il tradimento è solo fisico o anche psicologico? Sono stata obbligata a cambiarmi perché sentivo i tuoi occhi addosso. Io ho mio padre di 70 anni a casa che deve ascoltare queste cose e poi i miei cugini, come glielo dico? Noi abbiamo una responsabilità in tv e dobbiamo parlare in maniera doverosa” e qui emerge con prepotenza il vero modo di pensare dell’ex pizzaiolo: “Beh però se avevi questi pensieri, su tuo padre e sui nipotini, dovevi comportarti in maniera diversa dentro la casa! Se ti fossi preoccupata di tuo padre avresti avuto un atteggiamento diverso nella Casa. Avevi il body trasparente e sotto niente! La squalifica è stata giustissima, io non avevo capito cosa avevo fatto, in questo momento io sono l’agnello sacrificale, mi hanno processato come fossi il mostro di Firenze”.

In studio entra Sergio Volpini, visibilmente irritato dal “processo” mediatico e la tocca piano: “Che montaggio! Speravo che ci fossero i ceci per terra così da camminarci sopra, per questo ho messo i jeans. Perché ho riso? Ho sbagliato e richiedo scusa. Noi eravamo i 4 più quotati della Gialappa’s nel 2000 e se riprendete quel filmato c’è la stessa ironia macabra di Salvo. Allora lo portò in finale e io tutte le volte sorridevo con un brivido dietro la schiena. Vent’anni fa Salvo diceva le stesse cose e divenne celebre, ora è motivo di un processo choc”.

La vincitrice del primo Grande Fratello, Cristina Plevani, gli fa capire dove sbaglia: “Salvo, io so che vent’anni fa parlavi così e non lo facevi con cattiveria, ma è grave che dopo vent’anni non hai avuto un’evoluzione e adesso cerchi la santificazione, mi dissocio dal vostro modo di fare. Oggi sei un 45enne e sei nonno, vuoi fare televisione e non sei capace di parlare. Dopo 20 anni devi essere maturato, ci deve essere stata un’evoluzione!”. La chiosa finale è di Barbara d’Urso: “Quello che ha detto Salvo è stato orrendo, le parole vanno pesate, ma dal momento che ha chiesto scusa a tutti, a Elisa e alla famiglia, basta. Ha detto ai ragazzi ‘non fate la cretinata che ho fatto io’ e basta così. Per me la vicenda è chiusa”.