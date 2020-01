Gli 80 anni di Iva Zanicchi, party con Barbara d'Urso e le rose di Malgioglio

Più di 3 milioni di italiani incollati alla tv con lo share che schizza al 22%: Verissimo - condotto da Silvia Toffanin- continua a fare il botto. E quando arriva Iva Zanicchi, che festeggia in tv i suoi 80 anni, lo share arriva alle stelle. Poi in diretta la sorpresa di Cristiano Malgioglio, che si presenta con un mazzo di fiori in mano per gli auguri.

Per approfondire leggi anche: Iva Zanicchi e il video delle foto vintage

Ieri per l’amata Iva è stata proprio una “Notte perfetta”: festeggiamenti fino a tardi con tantissimi personaggi del jet-set. C’era anche Barbara d’Urso alla mega festa all’insegna della musica e dell’allegria. Dalla mezzanotte di ieri è uscito il nuovo brano di Iva, che s’intitola “Sangue nero” (Baraonda Edizioni Musicali). Questa canzone è un vecchio fado riarrangiato in modo più moderno con un intenso testo di Cristiano Malgioglio.