Grande Fratello Vip, gaffe tremenda di Antonella Elia: la madre di Ciavarro...

Gaffe di Antonella Elia: “La mamma di Paolo Ciavarro? Gloria Guida!”. Nella casa del Grande Fratello Vip 4 (lunedì 20 gennaio su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata), tutto fila liscio, anche troppo. Se Pasquale e Patrick, in nomination insieme a Andrea Denver, sono portatori sani di trash, Antonella Elia è un meme vivente. In attesa di “appiccicare al muro Fernanda Lessa” (ipse dixit), prosegue la sua avventura all’interno della casa di Cinecittà.

Stamattina, ancora assonnata e in pigiama, stava facendo colazione in cucina in compagnia di Barbara Alberti. Cercava di ascoltarla quando la scrittrice voleva riportare un episodio del passato e ha detto: “La mamma di Paolo… oddio come si chiama… la testa… oddio… che vuoto… la mamma di Paolo Ciavarro… è come dimenticarmi di mia cugina! La conosco da 40 anni!” e Antonella con lo sguardo all’insù perso nel vuoto più della memoria della scrittrice: “Gloria Guida? No.. no… come si chiama…”. Per fortuna loro, passava Andrea Montovoli che non ha avuto dubbi: “Eleonora Giorgi!”.