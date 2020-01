Wanda Nara senza mutande mostra la farfallina. E Signorini la manda in diretta al GfVip 4

Wanda Nara scuote i telespettatori del Grande Fratello Vip con una fotografia da infarto su Instagram. La moglie e procuratrice del calciatore di Mauro Icardi non passerà alla storia come una ficcante opinionista da reality, ma in quanto a provocazioni non è seconda a nessuno.

Alla vigilia della quarta puntata del GFVip ha pubblicato un'immagine in cui appare in primo piano, nuda, senza slip. Dall'impermeabile spunta birichina la gamba con il tatuaggio di una farfallina alla Belen Rodriguez. Sullo sfondo la Torre Eiffel che, per quanto imponente, sparisce davanti agli occhi dei follower.

Alfonso Signorini è rimasto così folgorato dallo scatto da mostrarlo in chiusura della quarta puntata del GFVip 4: "Siamo al GFVip night, in fascia protetta nel senso di pro-TETTA, Uanda vieni qui, facciamo vedere ai gieffini come ti prepari al reality".