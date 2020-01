Elisa De Panicis dalle polemiche all'eliminazione. Via dal Grande Fratello Vip con Sergio Volpini

Elisa De Panicis è la prima eliminata di quest’edizione del Grande Fratello Vip. A sorpresa esce anche Sergio Volpini, uno dei “reprobi” ex gieffini. In nomination Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver. Alti e bassi per la quarta puntata del reality. Si salva il momento nomination con motivazioni taglienti e sincere. Il quinto appuntamento con il GFVip 4 è per lunedì 20 gennaio.

Eva contro Eva al GF Vip

La quarta puntata del Grande Fratello Vip inizia con lo scontro Fernanda Lessa-Antonella Elia. La brasiliana, interpellata da Signorini, fa un verso scomposto sulla teatralità della Elia che replica mostrando la dentiera di “baby shark”: “Corre dei gravi pericoli quella ragazza, sono uno scorpione e sono pronta allo scontro, sono sul piede di guerra”, “Io sono già in guerra. Se mi fa paura? Mi fa tenerezza” tuona la Lessa con espressione inquietante. Antonella Elia precisa: “Comunque non sono solo come un cane, fuori ho chi mi aspetta” e la modella: “Te lo auguro perché uscirai presto”. Stracci pure tra Elisa De Panicis e Rita Rusic. “Devo imparare da lei a prendere gli uomini e buttarli via” dice la mini influencer e la produttrice: “Ma se sei una professoressa”. Finito. Un barile di trash bruciato con la rapidità di un fiammifero. Non ci siamo! Queste sono le “schifezze” (cit. Signorini) che si devono vedere al Grande Fratello Vip.

Il Volpe-Magalli gate

Ancora shitstorming di Adriana Volpe sulla Rai. La conduttrice trentina ha rivelato i motivi della lite finita in tribunale con Giancarlo Magalli (rivelò la sua età in diretta e le diede della poco di buono raccomandata, nda) e stasera è tornata a bacchettare la Rai: “Quello che mi ha fatto più male è che in Rai esiste una commissione delle Pari Opportunità che dovrebbe prendere a cuore questi casi. Presi appuntamento e dopo due anni mi dissero “non ne sapevamo nulla”. Ma come? E gli articoli di giornale? Ho trovato un muro di gomma”. Pupo commenta con impensabile originalità: “Magalli potrebbe venire per fare la CACCIA ALLA VOLPE”. Ringraziamo Uanda di aver taciuto. I sassolini nelle scarpe di Adriana sono una sassaiola e la Rai al massimo la rivede su Google Maps.

Mira che Miriana al GFVip!

Miriana Trevisan entra in casa per coccolare l’ex marito Pago: “Voi non avete ancora visto il vero Pacifico. Dentro ha una voragine di sofferenza” e lava i panni privati del cantautore in pubblico: “Quando ci conoscemmo il padre stava per morire, la stanza era buia e triste, accendemmo una candela che a un certo punto si spense e capimmo che il padre non c’era più. Racconta questa storia ai tuoi coinquilini”. Ma sì, racconta i ca**i tuoi, mettiti a nudo con chi ti nomina per un piatto di pasta o per le mutande sul divano. Lo shock però è un altro: Miriana consiglia Pago sull’ammmore distruggendo i sogni di Twitter che li vedeva già come i nuovi Al Bano e Romina: “Fregatene di tutti. Fai come vuoi. La ami (Serena, nda)? Torna da lei. Non la ami? Sii fiducioso”. Commovente Signorini: “Questa è la televisione che piace a me”. Solo a lui. Il pesce (fuor d’acqua) di nome Uanda Nara ne approfitta per tirare un mer**ne a Maxi Lopez: “Tutti meritiamo un ex così”.

Vittorio Cecchi Gori, il flagello di Rita Rusic al Grande Fratello Vip

Durante la prima pubblicità, Fernanda Lessa aggredisce il GF con un “non me ne frega un ca**o” quando la richiama in salotto, ma Alfonso Signorini sorvola e passa a Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori. La donna ricorda di essersi innamorata per la simpatia e i gesti molto affettuosi, ma vince tutto perché alle banalità di Signorini sulla sua infanzia durissima e sulla “corazza che nasconde un terremoto di emozioni” non fa una piega, resta impassibile e glaciale, nemmeno una lacrimuccia da cipolla. Vorrebbe rispondere “etsicatsi?”, ma si limita a “Sì, sì”. Spende belle parole solo per l’ex marito: “Dovevamo ritrovare la nostra serenità prima, purtroppo nella vita si sbaglia”. Una queen! Delicatamente imbarazzato l’incontro in casa con Vittorio Cecchi Gori che parla di cinema, cani e casa: “E’ più grande la mia”. E blasta Amadeus: “Cucini? Rita, sei sprecata. Hai coniugato bellezza e intelligenza”. Ecco come si fa un complimento a una donna. Pupo interviene a gamba tesa: “Vittorio, cosa pensi di Valeria Marini?”, “Lasciamo stare”. Signorini gongola: “Rita, una bella emozione” e la Rusic pienissima: “Eehhh, certo”. Un freezer è più caldo.

Salvo Veneziano “torna” al GFVip

Salvo è uscito dalla porta e rientrato dalla finestra. Espulso lunedì, era in puntata mercoledì e virtualmente pure venerdì (domenica sarà a “Live Non è la d’Urso”). Le sue esternazioni orripilanti su Elisa e Paola sono servite per un momento di riflessione a buon mercato. Alfonso Signorini mostra la clip dei 4 gieffini highlander al centro antiviolenza e antimaltrattamenti “We World Onlus” e Pasquale Laricchia ammette: “Oggi avrei la piena gestione della cosa, saprei come bloccarla sul nascere. La parola non rimane lì, può innescare violenza”. Stessa osservazione di Sergio Volpini e Patrick Ray Pugliese. Hanno imparato in fretta. Troppo in fretta. Ma anche basta con quest’Inquisizione alla carlona.

Fernanda e Antonella: la bomba a orologeria del Grande Fratello Vip

Si tocca l’argomento “lesbica”, termine usato da Fernanda Lessa per definire Licia dopo la nomination. Alla clip, la Nunez replica con un “orgogliosa di esserlo”, la Lessa si difende dicendo che aveva già chiesto scusa (una mossa studiata in previsione della diretta, nda) e Antonella Elia, strabordante odio, si abbatte a valanga sulla soubrette brasiliana: “Sono schifata dall’ipocrisia e dal tentativo di girare le cose a suo favore, non sa stare in mezzo agli altri e usa una terminologia che non va usata verso una persona con la quale convive da 10 giorni, è di cattivo gusto, ora fa la lesbica, è ipocrisia pura. Non doveva identificare una sua amica con un appellativo sessuale. Che orrore!”. Fernanda sibila: “Non sai un ca**o della mia vita, ma vai a ca**re”. Barbara Alberti, che non è stata redarguita per le accuse contro Pasquale (“ha la faccia da assassino, farà male alle donne ,trasuda violenza, è frustrato”), commenta: “Mi pare che finalmente ci siamo. Non ne potevo più di quest’armonia”. L’unica cosa a cozzare con lo spirito del format è il buonismo di Alfonso Signorini: “Fernanda so che sei open mind, Antonella so che sei buona, Rita so che sei una grande donna, Pasquale hai un gran cuore, Licia stai facendo un grande GF”. E va beh, ci tocca aspettare famelici il tesissimo post diretta su Mediaset Extra.

Prima eliminazione: fuori Elisa De Panicis

Alle 23.40, Antonella Elia è tutti noi: “Io aspetto i giochi, ma qui non si gioca”. Già. Si passa da Un giorno in Pretura a C’è Posta per Te fino ad Amore Criminale. La puntata va avanti con uno sketch “depaupera neuroni” tra Aristide e Elisa utile per la pausa pipì, poi finalmente Signorini proclama il primo eliminato di quest’edizione: Elisa De Panicis con il 30% dei voti (il quesito era “chi vuoi salvare?”). L’influencer arriva in studio, vede un filmato con le prese in giro di TUTTI i coinquilini (“dopo la nomination si è vestita”, fa pure le flessioni a gambe aperte”) e ci rimane di marmo come il suo lato B. Parte la giostra dell’ipocrisia con Barbara Alberti e Antonella Elia che si scusano per averla capita solo DOPO la nomination. La scrittrice si è pentita dei discorsi radical chic sulla De Panicis.

Eliminazione flash per i “reietti” del GFVip: fuori Sergio Volpini

Il televoto flash “Chi vuoi salvare?” tra Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini, vede l’eliminazione immediata di Sergio. Nell’attesa del verdetto si ritorna su Imma Battaglia che ha dato di nuovo della bugiarda all’ex Licia Nunez: “E’ al GF per sfruttare la popolarità mia e di Eva, si è autoinvitata al mio matrimonio”. L’attrice pensa di essere sul set e ricomincia la tiritera sulla relazione terminata nel 2010. Si ripete: 2010. Non si può ascoltare la domandina-ina-ina del conduttore: “Cosa ha Eva PIU’ di te?”, “Ha più anni ed è coetanea di Imma” è la risposta tagliente di Licia che piange davanti al “telegramma” di sostegno della fidanzata Barbara.

Le nomination del GFVip

Si possono nominare solo gli uomini. Fabio Testi nomina Ivan Gonzalez “perché non ha coltivato l’arte di allontanare le donne senza trattarle male”, Andrea Denver sceglie Pago “perché è più distante rispetto ai primi giorni”, anche Zequila fa il nome del cantautore “non parliamo mai” e quello lo annienta: “Sì è vero, lo trovo monotematico, parla solo di donne e non fa niente in casa”. A sua volta, Pago fa il nome di Ivan “perché non è affidabile”, Andrea Montovoli punta Andrea Denver “non è nitido”, mentre Michele Cucuzza punisce Montovoli “perché ha esibito una punta di autoritarismo, ognuno deve poter fare quello che vuole”. Aristide fa il nome di Fabio Testi “perché fa un GF personalizzato” e Ciavarro quello di Ivan “non lo conosco”, mentre Ivan dà il voto a Fabio Testi “perché non collabora in casa e mi accusa di non rispettare le donne”. Poi votano le donne. Paola Di Benedetto nomina Michele Cucuzza “non è trasparente”, Barbara Alberti va su Denver “poco sincero con Montovoli”, Clizia Incorvaia fa il nome di Zequila “perché è saccente e ostenta”. Carlotta Maggiorana e Fernanda Lessa mandano al voto il “falso” Ivan, Adriana Volpe punta Aristide “perché inadatto ai giochi per il budget”, Antonella Elia vorrebbe fuori Fabio Testi “perché cucina aglio e cipolla la mattina”, mentre Rita Rusic manda al voto Denver per il “possibile complotto di cui ha parlato Elisa”. Infine Licia Nunez nomina Ivan “perché è un silente stratega come ha detto Uanda”. Il bello è che in sottofondo si sente l’opinionista ridacchiare consapevole: “Ma quando l’ho detto?!”. Ivan Gonzalez, Andrea Denver e Fabio Testi sono i nominati del gruppo. Come prevedibile, Pasquale e Patrick sono coinvolti nel televoto, prima salvano Testi e poi trascinano in nomination Andrea Denver graziando di fatto Ivan Gonzalez che a cose fatte osa: “Stavo per dire ‘vado io’”. Sfacciato!

Grande Fratello Vip Night: la farfallina

Alfonso signorini chiude con eleganza mostrando la foto con la “farfallina” di fuori che Uanda Nara ha pubblicato sul suo profilo Instagram: “Siamo in fascia protetta, nel senso di pro-TETTA. Hai la farfallina come Belen”.