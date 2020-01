Lesbo-dramma al Grande Fratello Vip, Barbara Alberti brutale. Cosa rivela su Eva Grimaldi

La quarta puntata del Grande Fratello Vip 4 ha lasciato strascichi pesanti nella casa di Cinecittà. Il lesbo drama tra Licia Nunez e Imma Battaglia è tornato alla ribalta perché l’attivista LGBT va di salotto in salotto a darle della bugiarda. Nella notte, l’attrice si è sfogata con Antonella Elia e con Barbara Alberti rivelando che Eva Grimaldi una volta la chiamò alle 3 di notte chiedendole di essere ospitata perché aveva litigato con Imma.

La Alberti è stata particolarmente dura verso la Battaglia e la moglie Eva travalicando il limite del consentito. Mentre ascoltava Licia, si è rivolta a lei e Rita Rusic dicendo: “Imma è stata cattiva, volgare, non capisco questo modo di fare, è proprio una figlia di pu**ana, ma poi dai, diciamo la verità: Eva ma chi se la in**la?” e la Rusic: “Cosa?!”, “Ma chi se la in**la! No scusa… è megalomane, nemmeno fossero Brad Pitt e Angelina Jolie, dai”.

Crisi di nervi per Andrea Denver che ha pianto con la medesima vocina da bimbetto di Den Harrow all’Isola dei Famosi per la nomination: “Non mi importa di uscire o del Grande Fratello, ma passa un messaggio sbagliato, io le voglio bene, però Elisa è confusissima, la gente crede che io sia un bugiardo, che volevo fare la storia, per la gente non esiste il perdono. Non mi frega della nomination, mi frega del messaggio sbagliato”. Antonella Elia prova a consolarlo, mentre Pasquale Laricchia (in nomination con lui) sbotta: “Ue uagliò ma stiamo scherzando? A ventotto anni piange per queste cose?!” e Rita Rusic gli fa eco: “Anche a me m’hanno nominata ma mica me so messa a piangere!”. Intanto Antonella Elia ha dichiarato guerra a Fernanda Lessa: “Se continua così questa finisce malissimo, vi avverto ragazzi, l’appiccico al muro…”.