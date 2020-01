Antonella Elia a ruota libera contro Fernanda Lessa: “E’ una str**za, è una leccac**o, è fuori di testa”. Ieri sera, nella casa del Grande Fratello Vip, la spalla storica di Mike Bongiorno e Raimondo Vianello, ha fatto una scenata di gelosia a Licia Nunez, rea di aver chiacchierato per due ore con la brasiliana. Mentre si preparavano per la notte, Antonella Elia si è sfogata con Adriana Volpe: “Vedi, a me la nomination per la cosa del mangiare ha dato fastidio, l’avrei presa e le avrei dato una testata, la trovo aggressiva e nevrotica, ha toni fastidiosi, mi sta facendo stare sulle pa**e pure Licia. Io sono fatta così… ma anche lei…se sai che mi sta sulle pa**e e dormi nel letto con me perché ci stai due ore a parlare? E’ stato brutto quello che ha detto Fernanda… Licia le ha detto le mie stesse cose, che è aggressiva, che cambia d’umore, adesso siete migliori amiche… a me queste cose fanno impazzire… come è possibile…”.

Per approfondire leggi anche: Barbara Alberti dalle stelle alle stalle, cosa ha detto nella casa

Licia Nunez entra in camera da letto e Antonella va dritta al punto: “Cosa hai avuto due ore da parlare con Fernanda? E’ una leccata di c**o. Sai benissimo che mi sta sulle pa**e, tu dormi con me, l’hai nominata e adesso lei viene da te a leccarti il c**o. E stati lì due ore a farti leccare il c**o”. La Nunez ha smentito la ricostruzione affermando che Fernanda Lessa le ha voluto chiedere scusa perché in confessionale, dopo la nomination, l’aveva definita “viscida” non ricordandosi il suo nome (ai coinquilini invece ha detto anche “quella che non ricordo come si chiama… la lesbica”) e poi ha iniziato a raccontarle la sua vita. Ma la Elia: “A me ha dato molto fastidio, è una gran leccac**o, mi sta antipatica in un modo… io ero un po’ instabile mercoledì dopo la cosa del figlio e della gravidanza e questa mi fa la nomination con questa minchiata del mangiare, io mi sono veramente arrabbiata veramente contro questa stro**a, per me è una grandissima stro**a”.

La Nunez le ricorda che hanno fatto yoga insieme per un’ora e la Elia: “Non la conoscevo a sufficienza. E’ arrivata isterica come una pazza, ho pensato che fosse incontrollabile, poi piango, mi prende e mi fa fare un’ora di respirazione che le dico? Vaffan**lo?! Io stavo piangendo tra le braccia di Barbara e mi ha portato via”. Licia Nunez si è difesa ribadendo che la Lessa voleva un confronto e non poteva dirle di no, ma Antonella Elia: “E’ paraculaggine! Ti ha detto del ‘viscida’ perché se fanno vedere il confessionale ti ha già chiesto scusa. Questo è seminare zizzania e fare la para**la, questa risponde in modo sgarbato duecento volte, mi ha urtato i nervi, può essere simpatica, ma può essere anche molto sgradevole. E comunque nel momento in cui mi nomini per questa caz**ta del mangiare in cui tu str**za veramente cercavi di mangiarti zitta il pesce e lasciare a noi la pasta all’amatriciana, ma vaffan**lo, chi se ne frega se non può mangiare il glutine, anch’io non posso mangiarlo, ma lo mangio”, poi piangendo: “Io ero molto sensibile per quello che era successo in puntata mi ha toccato far vedere a tutto il mondo quello che sono, non è così ovvio, io mi vergogno e quella str**za ha detto quella cosa… io ho solo detto che il pesce andava diviso. Ci sono rimasta male e quando l’ho nominata ero furibonda… l’avrei presa a calci, mi sentivo insultata e ferita e la prenderei a calci pure ora a quella str**za! E’ stata cattiva”.

La Nunez chiede cosa c’entri lei in tutto questo e la Elia: “Adesso lei ti deve leccare il c**o e farti andare dalla sua parte. Farà la simpatica con tutti”. Licia Nunez, che ha omesso di dire di aver abbracciato la Lessa (“sì pace fatta”) spiffera alle coinquiline: “Fernanda stava parlando con Pasquale, ha fatto il mio nome e io le ho detto ‘sicuramente hai un problema, la mattina ridi, cani e balli, poi improvvisamente diventa tutto buio e lei ‘perché sono bipolare’, così io mi sono messa a sua disposizione nel caso in cui volesse parlare della tematica avendo esperienza diretta. Successivamente mi ha svelato cosa le avevano chiesto in confessionale della nomination di Antonella e della mia, ma di me non si ricordava il nome. Mi voleva chiedere scusa perché mi aveva dato della viscida”.

Adriana Volpe l’ha bloccata: “Ma non si possono dire le cose del confessionale! Ci sono delle regole. Non si può! Alla parola confessionale dovevi fermarla, altrimenti facciamo lo stesso errore di quello che dice una cosa e gli altri che ridono (il caso Salvo, nda). Devi ricordarle le regole” e la Elia: “Fernanda non capisce una ma**a, gliel’ha detto per irretirla, si para il c**o così. Se mandano il video, queste mi fanno un c**o così. Non ci sta con la testa, ormai ce l’abbiamo e ce la teniamo. Ho passato tutta la sera a guardare te che parlavi con lei e dentro mi rodeva, volevo venire lì e dirti ‘basta andiamo’, ma poi si arriva proprio allo scontro. E non mi rinfacciare la storia dello yoga! Era il secondo giorno che la vedevo. Ha una brutta energia e creerà cose torbide e cattive. Scusarsi è stato un atto di vigliaccheria. Mi sono ingelosita perché sorridevi alle sue minc**ate! Avevi un viso estatico da Madonna del ‘700 e ho pensato ‘è fatta, l’ha intortata’. Ho avuto un vero malessere, io vorrei che Fernanda fosse isolata e emarginata perché mi sta sulle pa**e. Ho avuto un attacco di gelosia, pensavo diventassi sua amica”.

Poi si sono abbracciate. Sia la Nunez sia la Volpe hanno ricordato la vita complicata di Fernanda Lessa: un bimbo perso per un problema al cuore e la dipendenza dall’alcol già a 13 anni, a scuola, a cui poi si è aggiunta quella dalle droghe.