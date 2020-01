Il Grande Fratello Vip di Signorini risale negli ascolti tv

Il Grande Fratello Vip rifiata e risale negli ascolti alla terza puntata. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, con l'evanescente presenza di Pupo e Wanda Nara, ottiene 3.402.000 telespettatori e il 20,2% di share. Quattro punti in più di venerdì scorso, giorno che non porta benefici alla diretta in concorrenza con "Il Cantante Mascherato" di RaiUno.

Vince la serata la partita di "Tim Cup" Juventus-Udinese che conquista 4.370.000 telespettatori e il 18,7% di share. Sul balzo nei dati ha influito l'inizio posticipato alle 21.50, così da risentire meno possibile della partita, e la decisione di "marciare" sul caso Salvo Veneziano, il concorrente espulso per le frasi sessiste e violente nei confronti di Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. La produzione ha squalificato Salvo lunedì, ma mercoledì il gieffino e i tre sodali Patrick, Pasquale e Sergio sono finiti sul banco degli imputati per oltre un'ora. Un lungo "processo" con scopo rieducativo secondo Signorini: i tre superstiti visiteranno un centro antiviolenza e ascolteranno le storie di donne maltrattate.