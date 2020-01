Anche Fernanda Lessa si mette nei guai. Ecco la frase omofoba

Notte agitata per Fernanda Lessa. La terza puntata del Grande Fratello Vip, segnata dalla squalifica di Salvo Veneziano, presente in studio, mentre doveva essere lasciato a casa senza lezioncine tv, passerà alla storia per l’autogol di Alfonso Signorini: “certe schifezze non si possono sentire. NEMMENO al GF”. Ma il suo monito non è servito perché nella notte Fernanda Lessa ha usato termini ai limiti dell’omofobia per Licia Nunez.

Facciamo un passo indietro. La giostra delle nomination è stata la più cattiva di sempre. Mai, finora, si erano sentite delle motivazioni così precise, puntuali e taglienti da parte dei concorrenti. Particolarmente spietata quella di Antonella Elia su Fernanda Lessa: “Mi è veramente antipatica, è aggressiva, se si arrabbia cambia completamente e fa una voce che mi irrita”. La sudamericana se l’è legata al dito e nella notte parlando con Michele Cucuzza (molto interessato al domino delle nomination) ha detto chi l’ha nominata riservando parole di cartavetrata per Antonella Elia: “Io ho un marito, un figlio, i cani...non sono mica come lei…” e per Licia Nunez. Fingendo di non ricordare il nome, ad Andrea Montovoli, ha detto: “L’altra era quella…come si chiama…quella che si è messa il frac…la lesbica…Licia…si sono messe d’accordo”. L’appellativo non è un insulto, ma i social hanno protestato per il modo in cui la Lessa si è espressa: la faccia esprimeva disprezzo. Tuttavia va ricordato che in passato Fernanda Lessa ha dichiarato di aver avuto un flirt con una donna.

Intanto Barbara Eboli, la fidanzata di Licia Nunez ha risposto a un utente su Twitter: “E se una la chiamasse la sfasciona, la drogata, l’alcolizzata !?? Che direbbe la signorina…Che quando parla ancora sbiascica. Pessima”. Se “lesbica” è ai limiti del tollerabile detto in certi contesti, l’aggettivo “fro*io” no. Intorno alle due e mezzo di notte, Fernanda Lessa stava parlando di una spiaggia in Brasile e si è lasciata sfuggire: “lì ci vanno tanti fro*i”. Si è accorta subito dell’errore e ha ipotizzato una possibile squalifica da parte del Grande Fratello Vip.