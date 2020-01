Grande Fratello Vip: espulso Salvo Veneziano, il retroscena sul confessionale segreto

Spunta un retroscena sulla sacrosanta espulsione di Salvo Veneziano, cacciato dal Grande Fratello Vip 4 a causa delle frasi violente e vomitevoli usate verso Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto (“è da maciullare”, “è da scannare”, “da darle due schiaffi e spezzarle la colonna vertebrale”, “può essere mia figlia, ma non lo è, è da scannare”).

In attesa di sapere se Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini saranno puniti per non aver preso le distanze dal comportamento inqualificabile dell’ex pizzaiolo, ma di aver riso a crepapelle per quelle espressioni scambiandosi pure il cinque (Striscia la Notizia sul suo sito ha aperto un televoto chiedendo ai telespettatori se devono essere sanzionati o no), sui social è spuntato il video in cui Salvo riferisce ai compagni d’avventura cosa gli ha detto il Grande Fratello in confessionale.

“La vedo dura, la vedo molto dura, lo sai, ve l’hanno detto…” ha detto Salvo e Pasquale: “No, non sappiamo”, così il gieffino ha rivelato: “Più che parlare, mi hanno detto patti chiari e amicizia lunga, ti diamo la possibilità... se sarai bravo rimani, se non sarai bravo andrai a casa con il televoto del pubblico”. Poco dopo, Salvo è uscito dalla porta rossa (e speriamo di non rivederlo in tv).

Alla luce delle sue parole ai coinquilini, i casi sono due: o Veneziano non ha compreso fino in fondo che la produzione lo stava eliminando o la stessa, dopo il colloquio in separata sede, ci ha pensato ancora un po’ e alla fine ha deciso per la squalifica immediata. Il GF ha scelto la via corretta e gli fa onore non aver atteso la diretta di mercoledì per cavalcare il provvedimento a favore di share.