Ancora battute cheap e orrende da parte di Antonio Zequila, concorrente del Grande Fratello Vip 4. L’attore si inalbera se qualcuno gli ricorda il soprannome “er mutanda”, ma non lesina apprezzamenti beceri sulla fisicità delle donne della casa, in particolare di Elisa De Panicis. Questa mattina, stava immaginando come girare la scena del reggiseno slacciato a Elisa e ha detto: “Tu arrivi e le dici, amore, mi dispiace che lavori, dovresti stare a casa ad aspettare me”, l’egittologo ha notato la gaffe: “Va beh, dirò altro, altrimenti i commenti dei social”, peccato che gli abbia dato spago: “Poi lei ha questo reggiseno piccolo, non è facile slacciarlo”. Zequila con aria da rattuso: “No, non è vero, ha il seno giusto, ha una terza a pera, una terza a pera” e Malnati: “Ah già hai fatto la radiografia”, “No, la mammografia” ha sentenziato l’ultra 50enne gieffino.

Per approfondire leggi anche: Zequila e il giallo della bestemmia

Pochi giorni fa Zequila si era vantato di aver avuto anche fidanzate di 19 anni e Paola Di Benedetto lo aveva demolito: “Trovo moralmente ed eticamente sbagliato che uno che ha più di 45 anni stia con una 20enne, non è quello che mi hanno insegnato i miei genitori”, l’attore aveva replicato: “Dici una sciocchezza, l’età non conta”, ma la bravissima modella: “Non conta se lei ha 40 e lui 60, ma 20-45 è sbagliato”.