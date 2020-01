Antonio Zequila e il giallo della bestemmia. Cosa ha deciso il Grande Fratello

Non c’è Grande Fratello Vip senza il giallo di un concorrente che bestemmia pur sapendo che è assolutamente vietato. Ieri sera, Antonio Zequila, “Er mutanda”, avrebbe imprecato e i social hanno iniziato a chiedere l’espulsione come avvenuto in passato per Marco Predolin e Gianluca Impastato. È spuntato anche il video del momento incriminato, ma l’audio non era cristallino lasciando il dubbio se avesse detto "porco d**" o no.

Gli autori del reality show di Canale 5 hanno effettuato le opportune verifiche e in poche ore hanno risolto il mistero diffondendo una nota in cui scagionano l’attore: “Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma”. Dunque, concorrente salvo.