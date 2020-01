Una miscela di geranio, bergamotto agrumato e cedro giustapposti a rosa damascena e ambra. È composta da questi ingredienti "L'odore della mia vagina" (This smells like my vagina) ovvero la candela messa in commercio da Gwyneth Paltrow e sold-out in meno di 24 ore. Non è una fake news: è l'ultima provocazione dell'attrice di Hollywood che ha dato davvero questo nome all'ultimissimo prodotto in vendita sul suo sito di e-commerce "Goop" scatenando i social sull'odore delle sue parti intime.

La candela "L'odore della mia vagina" costa 75 dollari e sul sito il profumo viene descritta come "divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato". L’idea della candela è nata come uno scherzo tra il profumiere Douglas Little e Gwyneth Paltrow. I due stavano lavorando ad una nuova fragranza quando la star di Hollywood ha esclamato: "Queste essenze somigliano all'odore di una vagina". Detto, fatto.