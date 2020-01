C'è Posta per te, delirio per Johnny Depp. Il divo sorprende così due fratelli

Johnny Depp, il protagonista della saga de "I Pirati dei Caraibi", ha tenuto a battesimo la nuova stagione di “C’è Posta per Te”, ma senza l’interprete Olga Fernando. L’attore americano era il regalo per Emanuele e Rosalba, i figli di Rosa che ha chiamato Maria De Filippi per iniziare una nuova vita. La donna ha perso il marito a soli 47 anni a causa di un incidente sul lavoro. La morte dell’amato consorte l’ha devastata talmente tanto da rifiutarsi di andare ai funerali e chiudersi nel suo dolore senza pensare che se lei non aveva più al suo fianco l’uomo della sua vita, i figli erano rimasti orfani del padre. Rosa ha chiesto l’aiuto del people show di Maria De Filippi per chiedere perdono e ricominciare: “Ho deciso che voglio reagire perché ho i due figli migliori che potessi desiderare. (…). Sono arrabbiata con il destino perché questo scherzo non me lo doveva fare. Portarmelo via è come se qualcuno mi avesse spinto giù per un burrone. Ma non voglio fare lo stesso scherzo a voi, non posso lasciarmi andare. Vi prometto che ce la farò a prendervi per mano e ad accompagnarvi sempre”.

Johnny Depp, apparso in forma smagliante a 56 anni e dopo la burrascosa separazione dall’ex moglie Amber, è stato molto comprensivo ed empatico (prerogativa di tutti gli attori hollywoodiani accordi dalla De Filippi). Ha tenuto la mano di Rosa, l’ha accarezzata sulle spalle e le ha dato un fazzoletto per asciugarsi le lacrime, mentre a Emanuele ha donato un corso professionale per diventare barbiere e a Rosalba una borsa di studio fino alla laurea oltre un bacio sulla guancia che ha mandato in tilt Twitter. Eppure qualcosa non è piaciuto ai social: il completo blu extra large che Depp sembra abbia rubato a Nino D’Angelo e l’assenza di Olga Fernando, la traduttrice “che sussurrava ai manzi”, quelli cinematografici. Social in subbuglio: perché era assente?