Il "Cantante Mascherato", il nuovo programma di Milly Carlucci, ha messo tutti d'accordo. È un detective game divertente e veloce in cui bisogna indovinare chi canta nascosto sotto una maschera da mostro, angelo o da animale (pavone, coniglio, unicorno, mastino, barboncino). Il ritmo c'era, il trash no e di questi tempi è una bella novità. Inoltre va dato atto alla Rai ha sperimentato qualcosa di diverso.

Tuttavia il "Cantante Mascherato" ha due punti deboli: l'effetto spy evapora quasi subito (Orietta Berti è stata la prima a esser sgamata) e la giuria è avulsa dal programma. In particolare l'ex gieffina, oggi attrice, Ilenia Pastorelli che cita il "nemico" in diretta su RaiUno. "Secondo me sotto la maschera c'è Pupo" ha detto cadendo dal pero dei palinsesti televisivi. Possibile che non sapesse che è opinionista del competitor Grande Fratello Vip? E che la giuria sia stata cannata, lo pensa anche una giudice storica di Milly Carlucci: Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha mutuato il tweet di Cristiano Malgioglio su Pupo e Wanda Nara opinionisti del GFVip per pungere Flavio Insinna e company: "La giuria del Cantante Mascherato? Insuperabile. Adoro il colore delle loro poltrone".