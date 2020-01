Seconda puntata del Grande Fratello Vip e seconda sconfitta per Alfonso Signorini e la sua truppa. Il "Cantante Mascherato", il detective game di Milly Carlucci su Rai1, vince nettamente la sfida degli ascolti tv di ieri, venerdì 10 gennaio, raccogliendo 4.437.000 telespettatori pari al 20,3% di share con picco al 28% per il finale. Crolla l'inutile raddoppio del GFVip con l'inesauribile sfilata di partecipanti fino all'1.40 di notte: 2.922.000 spettatori per il 16,9% di share. In sovrapposizione il gap è impietoso: 20,87 per Rai1 e 15,6 per Canale 5, ben quattro punti sotto il competitor. Si tratta dei dati più bassi in termini assoluti per la versione vip e il più basso in share nella storia del reality che prima e' stato battuto da Heidi, poi da unicorni e conigli cantanti.

In pratica il bis settimanale è stato un boomerang. Il Grande Fratello Vip 4 ha un gran potenziale di trash interno, ma gli autori sembrano decisi a plasmarlo cavalcando storie esterne, possibilmente tutte corna e pruriginosi tradimenti, e ignorando gli input interni. Quando il conduttore Alfonso Signorini (Pupo e Wanda Nara bocciati) apre la trasmissione dicendo ai vip che stanno andando bene, che piacciono ai social e che ci sono già i gruppi di fan, non sta conducendo, sta dirigendo un film dimenticando che il successo del GF è sempre nella spontaneità e sincerità (nei limiti del possibile per chi è sotto le telecamere h24 e di professione fa spettacolo, nda) dei concorrenti. Non ricorda che la svolta del trionfale GFVip 2 fu l'amore passionale tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, l'inattesa amicizia tra Raffaello Tonon e Luca Onestini e quella tra Giulia De Lellis e Ivana Mrazova. Oltre all'animale da palcoscenico Cristiano Malgioglio.