Antonella Elia contro tutti. Tutti contro Antonella Elia. Al Grande Fratello Vip 4 sono iniziate le prime polemiche per il comportamento della showgirl: in casa si è beccata con Antonio Zequila e Elisa De Panicis e fuori è stata criticata dal marito di Adriana Volpe: "È l'oca numero uno".

Tempo due giorni e Antonella concederà il bis della furiosa lite con Aida Yesica all’Isola dei Famosi. Dopo la seconda puntata del GFVip 4, Elisa De Panicis, sedicente influencer accolta con freddezza dagli inquilini della Casa, ha dichiarato di parlare italiano, spagnolo, inglese e portoghese e la Elia l’ha perculata: “Ooooh ma che bravaaaaa”, ma quando Zequila l’ha punzecchiata dicendo che doveva fare qualche punturina per eliminare le rughette intorno agli occhi, Antonellina l’ha fulminato con lo sguardo e si è vendicata nel giro di pochi minuti. Qualche “vippone” maschio ha lasciato un paio di mutande usate sul divano e la Elia: “Saranno di Zequila, ha solo cambiato colore”. “Mr. Underwear” Antonio però ha mostrato i denti: “Non cominciamo! Non ti permetto di toccare questo argomento, capito?!”. Ecco, ora Antonella Elia sa dove colpire e affondare.

Intanto fuori dalla casa di Cinecittà si sono consumate già le prime proteste. Dopo la supercazzola di Imma Battaglia “non ti ho tradita, mi sono innamorata di un’altra” (sigh!) nei confronti di Licia Nunez che stanotte ha rincarato la dose: “Dormivo sul divano mentre lei e Eva si massaggiavano”, si è lamentato anche un altro consorte, quello di Adriana Volpe. Il marito Roberto Parli non ha apprezzato che la Elia obbligasse Pago e Adriana a darsi un bacio durante il gioco “obbligo o verità” e ha riversato la sua indignazione su Instagram: “Grande Bordello!! Ho visto tutto in diretta,più che il gioco “obbligo e verità “ mi sembrava “il gioco dell’oca# con l’oca numero 1, chi ha dato l’obbligo!!! Sicuramente la parola “rispetto” viene spesso dimenticata! Ma peggio ancora per chi ha una famiglia e una bambina stupenda! Ma che da questa mattina dovrà spiegare ma soprattutto difendersi da domande e commenti molto scomodi ! Quindi lasciate fuori i bambini!! Grazie !!Ps : giocare a trivial pursuit o a Mikado con gli spaghetti???”.