Idea fantastica per il ritorno di C'è posta per te nell'edizione 2020 che inizia in prima serata sabato 11 gennaio. C'è un problema evidente di comunicazione nella famiglia reale inglese, visto che la regina Elisabetta II non riceve nemmeno più l'adorato nipotino Harry portato via da Buckingham Palace dalla sua Meghan Markle? E allora serve Maria De Filippi che con una semplice letterina può provare a vedere se il muro della incomunicabilità è davvero così impenetrabile. Mission impossible? Mai quando c'è di mezzo Maria, che è in grado di scalare anche le montagne. E infatti c'è chi invoca apertamente la De Filippi sui social, ben sapendo che è la sola a potere risolvere il gran pasticcio della famiglia reale inglese e riportare fianco a fianco tutti i membri della corona.

Nell'attesa per la sua prima puntata dell'11 gennaio Maria ha preparato ai fan due sorprese mozzafiato che già creano una attesa spasmodica: Johnny Depp ( che non ha bisogno di presentazioni) e Can Yaman, l'attore trentenne turco che ha fatto impazzire le adolescenti come star della serie tv Bitter Sweet- ingredienti d'amore. C'è posta molto vip questa volta...