Grande Fratello Vip: televoto per Serena Enardu. Antonella Elia, così la asfalta con uno sguardo

Questa sera seconda puntata del Grande Fratello Vip 4 con Alfonso Signorini e gli opinionisti Pupo e Wanda Nara. Ci sarà una seconda infornata di concorrenti: da Antonio Zequila a Fernanda Lessa, da Andrea Montovoli a Barbara Alberti.

Ma uno dei momenti clou sarà il verdetto del televoto su Serena Enardu: entrerà nella Casa per chiarire con l’ex fidanzato Pago? Il pubblico non vorrebbe, ma l’ingresso è dato per scontato.

Signorini si è affidato a “GF Temptation” per tenere alti gli ascolti e ha messo “tisanina” Enardu in un mezzo tugurio a guardare l’ex fidanzato usato come rastrello per le cicche di sigarette sulla spiaggia dell’Is Morus Relais. La legge del contrappasso ha colpito duro: Pago racconta senza acrimonia il grande amore per l’ex tronista sarda e l’enorme delusione, inconsapevole che al di là del muro la Enardu al freddo, con tappeto sdrucito sulle spalle e trucco sfatto, lo guarda ore e ore con occhi da bambi morente. I social non credono all’amore ritrovato improvvisamente alla fermata della metro di Cinecittà e incrociano le dita affinché lui stasera non ci caschi di nuovo. Intanto “queen” Antonella Clerici ha chiesto a Pacifico Settembre: “Cosa fa la tua ex nella vita?”, “L’influencer” e la Elia ha fatto un’espressione tra lo scettico e il sarcastico. A questo punto val la pena di far entrare la Enardu per un faccia a faccia con Antonella piuttosto che con Pago.