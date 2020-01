Antonella Elia caterpillar, così demolisce i Ferragnez. Il Grande Fratello Vip ha già una regina

Antonella Elia è la regina del Grande Fratello Vip 4. Le è bastato un giorno per cancellare il grigio GFVip 3. Nell’ordine, la showgirl ha detto che Antonio Zequila (entrerà stasera nel corso della seconda puntata, nda) è antipatico, ha rivelato che “Pechino Express” non è un reality pesante perché nei giorni in cui non si gioca, i concorrenti dormono tranquillamente in albergo, ha sfan**lato Milly Carlucci e il “Cantante Mascherato” facendo il dito medio e ha demolito i “Ferragnez”.

Antonella Elia era in cucina e stava parlando con Paola Di Benedetto, Clizia Incorvaia, Pago e Michele Cucuzza di pole dance e social e ha detto con faccia schifata: “Stavo scorrendo i social… perché attenzione dai miei 5 follower si arriverà a vette inenarrabili… scorro e a un certo punto vedo la Ferragni e Fedez.. terribili…”, Paola Di Benedetto è intervenuta: “Ma son simpatici” e la Elia ci è andata giù dura: “Simpatici zero… la pole dance è una cosa seria… simpatici zero… patetici! Erano su due pali diversi… quel babbuino (Fedez, nda) si muoveva in un modo grottesco e quella ragazza pure faceva un movimento orrendo”, la Di Benedetto e la Incorvaia li hanno difesi, ma Antonella non ha sentito ragioni: “Due che fanno gli influencer e postano su Instagram erano orrendi…no, no, non era simpatica ve lo giuro. Lei lo faceva per far vedere che faceva la pole dance, non per essere ironica. No e no, non dite ca**ate. Aveva il pantaloncino stretto, il top…”.

Io c’ero. Grazie Antonella Elia per questo trash. #GFVIP pic.twitter.com/4N4pDe7HpT — ℝ ́ ℕ ℂℝℕ (@Tristan__esdpv) January 10, 2020

Ma l’indomabile “Antonellina” non si è fermata alla pole dance arrivando a sconfinare in un commento di dubbio gusto: “La Ferragni usa il figlio da quando è nato, lo fa per acquistare like, fanno un mercato. Parlo anche in generale: più acquisisci like, più fai soldi”. Al momento, Fedez e consorte non hanno dedicato nemmeno una storia su Instagram all’attacco della gieffina.