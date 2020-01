Il GfVip scalda i motori. L'ultima trovata di Alfonso Signorini

Motori accesi per il Gf Vip, tutto pronto per l’edizione tarata Signorini. Che si scontrerà contro i colossi della tv. Pronti, partenza, via. Si parte.

Il Gf Vip scalda i motori con i 19 concorrenti già arrivati da un giorno in un hotel romano. Senza telefono e senza contatti con l’esterno dovranno attendere il varco della porta rossa della casa di Cinecittà. Prima puntata l’8 gennaio in prima serata su Canale5. I due opinionisti che affiancheranno il conduttore Alfonso Signorini sono Wanda Nara e Pupo. Ma Signorini, a Tv sorrisi e canzoni, ha rivelato: “So che mi scontrerò con corazzate come Montalbano, Milly Carlucci e Carlo Conti. Però sono un entusiasta e credo che occorra lavorare con responsabilità e coscienza, oltre che divertendosi".

I concorrenti sono: Andrea Denver, Andrea Montovoli, Antonio Zequila, Aristide Malnati, Fabio Testi, Ivan Gonzalez, Michele Cucuzza, Pago e Paolo Ciavarro. Le concorrenti: Adriana Volpe, Antonella Elia, Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana, Clizia Incorvaia, Elisa De Panicis, Fernanda Lessa, Licia Nunez, Paola Di Benedetto e Rita Rusic.

A questa lista si aggiungono altri quattro ex gieffini: Sergio Volpini, Salvo Veneziano, Pasquale Laricchia e Patrick Pugliese. Andranno al televoto e solo due entreranno nella casa. La novità dell’arrivo di ex gieffini in questa edizione targata Signorini ha fatto storcere il naso a Cristina Plevani, ex bagnina oggi personal trainer, che partecipò alla storica edizione del Grande Fratello con Pietro Taricone. Sui social la Plevani si è lasciata andare ad un lunghissimo sfogo per non essere stata ripescata tra gli ex inquilini.

Tra le novità di questa edizione, attesissima dal pubblico, c’è il ritorno del “Tugurio” e della “Stanza anni ‘80”: i concorrenti che finiranno in una di queste due location dovranno vivere secondo le regole delle due stanze.