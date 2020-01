Ormai svelati da Amadeus i 22 big in gara al prossimo Festival di Sanremo, ora l’attesa è tutta per le canzoni, che saranno rivelate dagli artisti il 6 gennaio nello show di Rai1 legato alla Lotteria Italia, i Soliti Ignoti, e condotto dallo stesso direttore artistico del Festival.

Intanto la Rai ha reso noto che mercoledì 8 gennaio, dalle 9 alle 14, avrà luogo la prevendita degli abbonamenti per assistere al 70esimo Festival della Canzone Italiana, in programma al Teatro Ariston dal 4 all’8 febbraio. La Rai sottolinea che i prezzi sono invariati rispetto alla scorsa edizione. Gli abbonamenti sono prenotabili solo online sul sito sanremo2020.aristonsanremo.com, al prezzo di 672 euro per la galleria per le 5 serate, 1.290 euro per la platea. Un biglietto per una sola serata costa invece 180 (platea) o 100 euro (galleria), tranne per la serata finale, per la quale i prezzi salgono rispettivamente a 660 e 320. I biglietti sono nominativi, non cedibili.

Per approfondire leggi anche: MALGIOGLIO SVELA I SEGRETI DI SANREMO

Continuano a rincorrersi le voci riguardo alle presenze femminili sul palco dell’Ariston. In più di un’occasione Amadeus ha spiegato di volere al suo fianco almeno dieci donne, due diverse per ogni serata, con età e storie diverse. Ma il nome di Rula Jebreal ha fatto discutere, nonostante il conduttore abbia sottolineato che al Festival non si parlerà certo di politica. «In questo periodo ho incontrato tante donne del mondo dello spettacolo ma non tutte quelle che ho visto saranno sul palco di Sanremo», sono le sue parole, affidate a una nota Rai.

«Il 3 gennaio - conclude il conduttore - vedrò il direttore di rete e solo allora si concretizzeranno le decisioni sulla scelta della presenza femminile al Festival legata alla sola logica dello spettacolo, e nient’altro». Quanto ai big in gara, ormai non ci sono più segreti. Tre di loro, Marco Masini, Elettra Lamborghini e Alberto Urso, sono stati anche ospiti dello show di Capodanno di Rai1 trasmesso da Potenza e guidato dallo stesso Amadeus. Gli altri sono Achille Lauro, Anastasio, la coppia Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Levante, Junior Cally, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Piero Pelù, i Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Raphael Gualazzi e Riki.