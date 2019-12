Rula Jebreal al Festival di Sanremo. Rivolta sovranista contro Amadeus

Il nome di Rula Jebreal come co-conduttrice in una delle serate del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus ha scatenato le ire di molti utenti dei social. Un'ondata sovranista contro la giornalista palestinese che non ha mai nascosto le sue idee politiche.

"Mi par di capire che con i soldi del canone Rai Rula Jebreal potrebbe essere incaricata a Sanremo di spiegarci quanto le facciamo schifo - scrive Daniele Capezzone su Twitter - se poi qualcuno si lamenterà sui social, seguiranno accuse di: razzismo, sessismo, machismo. Pure nel 2020, ci avete già rotto...".

Mentre fa capolino sui social l'hastag #BoicottaSanremo c'è anche chi difende la scelta di Amadeus, riportata da Dagospia."Io sono italiano, pago le tasse, e non mi sono mai sentito schifato da Rula Jebreal", replica un utente. C'è anche chi si rivolge ad Amadeus: "Stai mandando in tilt i cervelli dei razzisti perché è una donna, straniera, che ha detto chiaramente che l'Italia è un paese fascista. Spero faccia qualche discorsetto durante il festival".

Marco Gervasoni, invece, il docente dell'Università del Molise noto per aver pubblicato tweet offensivi contro senatrice a vita Liliana Segre, ricorda la "mitica la definizione che ne diede in un talk show anni fa Sapelli 'gnocca senza testa'. Aspettatevi un Sanremo pro clandestini, pro islam, pro lgbt, pro utero in affitto, pro sardine, pro investitori d'auto (purché con suv)".

Amadeus avrebbe incontrato la Jebreal la settimana scorsa in un noto hotel di Milano. Nell'occasione la giornalista avrebbe dato la sua disponibilità. Tra le altre co-conduttrici in lizza - sarebbero in tutto dieci, due per sera - si segnalano Vanessa Incontrada, la compagna di Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez, Diletta Leotta, Simona Ventura, Antonella Clerici e Chiara Ferragni.