Aida Yespica disperata per il figlio: io truffata e senza passaporto

Il dolore di Aida Yespica ha un nome e si chiama Aaron, il figlio di 11 anni che non vede da 4 mesi. La bellissima modella sudamericana, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha accettato l’invito di Silvia Toffanin, padrona di casa di "Verissimo", il talk pomeridiano di Canale 5, per esternare tutta la sua sofferenza. “Cosa succede? La situazione è delicata. Non vedo mio figlio da quattro mesi. Sapete qual è la situazione che vive ora il mio paese, il Venezuela. Sto aspettando il passaporto da 4 mesi e non so cosa succede. Vado al Consolato e non mi danno risposta. Ho provato di tutto e di più, ma il passaporto non ce l’ho, il visto americano è scaduto (il figlio vive a Miami con il padre Mattteo Ferrari, ex calciatore della Roma, nda) e non so come fare”.

Silvia Toffanin ha perso l’indulgenza di un tempo e chiede alla Yespica di spiegare bene la situazione, di far capire al pubblico come mai il bambino non viva con lei. Aida rivela di aver avuto Aaron in affido per i primi 7 anni di vita, poi è stata truffata a Los Angeles e ha dato il figlio al padre così da potersi riorganizzare: “Ero rimasta senza un euro e ho dovuto ricominciare da zero. Ero contenta però che mio figlio frequentasse la scuola americana, quindi ero d’accordo a lasciarlo a Miami. Io andavo a trovarlo spesso. Il padre poteva portarmelo in Messico, non ho più pagine sul passaporto, anzi sì una sola, l’ultima e non va bene per il visto americano”.

La Toffanin, come i social, ha qualche dubbio sulla versione della Yespica e approfondisce: “Ma i problemi quando sono iniziati?” e la soubrette: “A febbraio. Lui mi ha mandato i documenti per avere l’affidamento esclusivo. Si era già preparato negli anni precedenti, me lo volevo togliere. La battaglia legale l’ho vinta io però, ho diritto di vederlo quanto il padre. Fino a poco tempo fa i rapporti con Matteo erano buoni. L’ho visto solo 4 ore pochi giorni fa e mi ha rotto il cuore. Perché solo per 4 ore?”. Il dramma di Aida è vero e sentito: “Matteo adesso è qui con Aaron e non mi ha detto nemmeno che era a 5 km da casa mia, quando ci siamo visti gli ho chiesto di lasciarmelo per la notte e mi ha risposto ‘non chiedermi extra’. Stiamo parlando di mio figlio, sono sua madre, un po’ di cuore”. Non trattiene le lacrime e confessa: “Ecco che stress vivo da due anni. Non capisco, cerco le risposte, ma non capisco. Sono sempre stata buona con lui, non mi ha dato il mantenimento per due anni e non gliel’ho mai chiesto. E’ Natale perché mi fa questo?”.

La vicenda si fa ancor più triste quando la Yespica afferma piangendo: “Ha messo in testa a mio figlio strane cose. Mi ha detto perché non hai fatto il passaporto prima che scadesse?, ma non è scaduto. Mi ha detto perché non mi vuoi vedere?. Lui soffre e io piango tutti i giorni per lo stress, mi è venuta perfino la dermatite. Ho sempre parlato bene di Matteo però adesso dico che è senza cuore, senza cuore. Non è giusto. Non posso fare niente perché ci sono delle decisioni prese in accordo e secondo lui vanno rispettate completamente. Un po' di cuore, stiamo parlando di nostro figlio che adesso sta soffrendo”. Silvia Toffanin accetta con riserva la versione di Aida: “Non ho visto i documenti. Ti ascolto e Matteo Ferrari ha diritto di replica”.