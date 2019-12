Ecco le sfide tra i giovani per Sanremo 2020

Avincola, gli Eugenio in Via Di Gioia, Fadi, Fasma, Jefeo, Leo Gassmann, Marco Sentieri, i Réclame, Shari e Thomas sono i dieci giovani artisti che saranno protagonisti della finale di "Sanremo Giovani 2019", in onda in prima serata su Rai1 per aggiudicarsi i 5 posti in palio per la sezione "Nuove proposte" del Festival di Sanremo 2020.

La serata metterà al centro i duelli – svela Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival – dai cinque duelli, uno contro uno, usciranno i cinque vincitori. Sono sfide in cui tutte e quattro le giurie saranno chiamate a valutare. In caso di pareggio fra i due artisti duellanti, la giuria televisiva sarà chiamata di nuovo in causa e darà un nuovo verdetto finale. I giovani, il futuro del Festival, saranno assoluti protagonisti”.

Ma spazio anche a momenti amarcord. “I componenti della giuria televisiva composta da Carlo Conti, Piero Chiambretti, Antonella Clerici, Pippo Baudo e Gigi D’Alessio interverranno e ricorderanno i loro Sanremo, riavvolgendo il nastro della storia. Ci saranno – continua Amadeus - filmati e foto, giocando e celebrando la storia del Festival. Saranno degli intermezzi divertenti ed emozionanti”.

A giudicare i ragazzi oltre la giuria tv, il televoto, la commissione musicale e la giuria demoscopica. Il lungo percorso per conquistare un posto al Teatro Ariston è iniziato a ottobre dopo la prima selezione in cui sono stati ascoltati 842 brani, poi le audizioni dal vivo con 65 partecipanti e la scelta dei 20 semifinalisti per le quattro puntate di "Sanremo giovani” nel programma condotto da Marco Liorni “Italia sì”.