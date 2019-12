Grande Fratello Vip, chi c'è nell'ultima pesca di Signorini

Il Grande Fratello Vip sarà davvero grande: confermate Clizia Incorvaia e Paola Di Benedetto. Alfonso Signorini ha allestito un cast di tutto rispetto anche se l’incognita è sempre la stessa: i volti noti riusciranno a innescare dinamiche interessanti? Un autore del reality show è intervenuto nel programma di Maurizio Costanzo sulle frequenze di Rai Isoradio e ha confermato tre nomi che circolavano da un po’: Clizia Incorvaia, Paola Di Benedetto e Paolo Ciavarro.

L’Incorvaia è un’influencer cresciuta a “pane e moda” come dice nella sua autobiografia su Instagram dove conta su un seguito di oltre 200.000 follower ed è l’ex moglie del cantante Francesco Sarcina. E’ balzata agli onori della cronaca rosa per aver baciato il miglior amico di lui, Riccardo Scamarcio, e aver rivelato a “Live – Non è la d’Urso” che il marito l’ha tradita numerose volte con fan conosciute su Facebook.

Paola Di Benedetto è l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi che intrecciò una relazione con Francesco Monte nella famosa edizione del “canna-gate”. Ma era un fuoco di paglia e la storia è finita in un mese. Adesso è fidanzata con Federico Rossi del duo “Benji e Fede”. Le due donne sono note per il carattere peperino e si vanno ad aggiungere a Rita Rusic, Andrea Denver, Pago e Paolo Ciavarro. In attesa del sì definitivo: gli attori Fabio Testi e Antonio Zequila, le showgirl Antonella Elia e Adriana Volpe e la scrittrice Barbara Alberti.