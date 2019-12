Domenica In, Elisabetta Canalis in lacrime per papà Cesare

La velina di "Striscia la Notizia" per eccellenza, il sogno di milioni di italiani, Elisabetta Canalis è stata ospite di Mara Venier a “Domenica In”. Imprenditrice, modella, moglie di Brian Perri e madre della piccola Skyler Eva (della quale non ha mai pubblicato il volto sui social) ha parlato della sua vita prima e dopo il bancone di Striscia e non ha trattenuto le lacrime pensando al padre scomparso due anni fa: “Ci siamo uniti nella morte”.

Elisabetta Canalis, capelli castani e l’invidiabile capacità di rimanere sempre uguale da quando aveva 20 anni, non ama parlare dell’ex fidanzato George Clooney, mentre si illumina al nome del marito, noto chirurgo estetico di Los Angeles: “Mio marito è arrivato al momento giusto, se lo avessi incontrato prima non gli avrei neanche parlato. Mi sono innamorata di lui umanamente, non c'è solo l'attrazione fisica, è diverso a livello umano e di principi”.

La Canalis si trasferì all’estero, dove ha aperto un centro di fitness, prima di conoscere il suo futuro marito, ma ammette di sentire la mancanza dell’Italia. Così come sente quella del padre Cesare con il quale il rapporto è stato a lungo tormentato: “Sì, è venuto a mancare improvvisamente. Era in vacanza a Los Angeles prima di Natale. Ha avuto un ictus a casa mia. Fu trasferito in Rianimazione, abbiamo fatto di tutto, ma qualsiasi cosa facessimo lui peggiorava e poi è successo che è mancato”. Elisabetta Canalis ha la voce rotta dall’emozione, ma aggiunge con gli occhi colmi di lacrime: “Forse la cosa che ha unito più me e mio padre è stata la sua morte. Quando ci hanno chiamato dall’ospedale perché qualcosa non andava, ho pensato che fosse giusto andare lì. Mi sono sdraiata vicino a lui, mi sono addormentata finché alla fine sono entrati a dirmi che…. È come se gli fossi stata vicina nel momento più importante…”.

Mara Venier la consola: “Hai fatto in tempo”. E quando la conduttrice le chiede cosa desidera per Natale, la Canalis strupisce: "Vorrei che tutto restasse così com'è perché ho fatto molta fatica per averlo".