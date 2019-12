Ballando on the road 2019, tappa finale all'Auditorium di Roma

Dopo il grande successo delle scorse edizioni Milly Carlucci, i maestri di Ballando e Carolyn Smith tornano a Roma alla ricerca dei migliori talenti nel ballo, per la tappa conclusiva di "Ballando on the road 2019", il grande tour nelle regioni italiane che li ha portati in giro per settimane per scovare tra tradizione e innovazione tutta l'Italia che balla. Terminerà a Roma nel tempio della cultura disegnato da Renzo Piano, l'Auditorium Parco della Musica, l'edizione 2019, con una due giorni di intensi casting e grande spettacolo.