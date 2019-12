Il Grande Fratello Vip vira al trash. Sbarcano Antonio Zequila e Aristide Malnati

Il promo recita: “Siete pronti? Il Grande fratello Vip sta tornando”. A gennaio 2020, tra meno di un mese Alfonso Signorini aprirà le porte della casa di Cinecittà al cast più vip di sempre (ipse dixit). Il direttore del settimanale “Chi” è riuscito a strappare il sì di Rita Rusic, produttrice cinematografica ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori in perenne polemica con Valeria Marini, della scrittrice Barbara Alberti e della peperina Antonella Elia (chiedere ad Achille Lauro, ex partecipante di Pechino Express).

Quasi certo l’ingresso di Adriana Volpe, Natalia Bush e Eva Robin’s. Se il girl power è davvero power, quello maschile al momento sembra virare sul trash. Il sito Bitchyf.it ha individuato il personaggio nascosto dietro l’ultima fotografia pubblicata sull’account ufficiale Instagram: si tratterebbe di Aristide Malnati, ex concorrente dell’ “Isola dei Famosi 2” condotta da Alessia Marcuzzi su Mediaset, amico e ospite fisso di “Casa Signorini”, il format sul web di Alfonso Signorini.

L’uomo si occupa di reportage dal mondo per la trasmissione “Storia e Misteri” su Telenova e la didascalia che accompagna l’immagine sembra far riferimento proprio alla sua attività: “La mia vita è una continua avventura...”. L’altro uomo pronto a partecipare al reality show sarebbe Antonio Zequila, attore e già concorrente della terza edizione dell’ “Isola dei Famosi” di Simona Ventura.