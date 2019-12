Riccardo Maria Guarnieri le chiede di sposarlo. Così Ida Platano gli serve il due di picche

Ida Platano dice no (per ora) a Riccardo Maria Guarnieri. La dama del Trono Over di “UominieDonne” non ha accettato la proposta di matrimonio del cavaliere nonché ex fidanzato. “Non ci credo più” ha risposto Ida a Riccardo.

Visualizza questo post su Instagram La risposta di Ida alla proposta di matrimonio di Riccardo... #UominieDonne Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) in data: 5 Dic 2019 alle ore 7:10 PST

Riavvolgiamo il nastro della saga, seconda solo a Harry Potter per lunghezza. Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri si conoscono nel dating show di Maria De Filippi, il Trono Over fa scattare la scintilla, ma a telecamere spente è un litigio continuo. Ida è musona, Riccardo farfallone. Le cose non vanno. Ci riprovano, vanno a Temptation Island ed escono insieme, ma si arriva a una nuova rottura. Il dilf tarantino torna nel programma, punge come un calabrone assatanato altre dame. Anche la milf bresciana decide di rientrare e passa mesi e mesi a piangere davanti ai racconti a luci rosse del birichino ex fidanzato. Poi esce con Armando, cavaliere ga-gà del Trono Over e improvvisamente Riccardo decide di riprovarci.

Seppur riottosa Ida Fitvia decide di dargli un’altra possibilità, ma recitano sempre lo stesso copione: si amano, si odiano, si avvicinano, si allontanano, si baciano, si tirano i piatti in faccia. Riccardo ha sempre lo sguardo sconsolato da incompreso e si aggrappa alla saggezza di Maria De Filippi, Ida è il ritratto del malessere, ha gli occhi con le lentine di Visitors e la bocca imbronciata oltre che imbrattata di rosso. Arrivano a dirsi addio tra recriminazioni e incomprensioni come uno che parla italiano e l’altro che parla ostrogoto. Fino al colpo di scena: il pugliese tenta il tutto per tutto e chiede la mano della parrucchiera/sponsor su Instagram. Ha l’anello, ma lei non vuole vederlo. Ballano e lei nasconde la faccia nella spalla dell’uomo. Piangono e escono dallo studio. La Platano è commossa? Ha detto sì? E’ felice? Poveri ingenui sventurati che credete al lieto fine! Lui le ripete: “Ti amo, ti amo tanto e non ti voglio perdere. Non mi lasciare. Io non ho mai pensato di sposarmi o di fare un passo del genere nella vita. Solo con te l’ho pensato, non ti sto prendendo in giro Ida”, ma la dama tace. Un silenzio di piombo, un silenzio che gelerebbe il cuore di Iceman.”Non ho parole Riccardo, non so che dirti. Non apro la scatola dell’anello, adesso non me la sento, non mi spingere a fare una cosa che non voglio. Non lo apro, io non ti ho dato una risposta” è la risposta della Platano, rigida e dura al pari di un fusto di quercia. E per Riccardo arriva una seduta non richiesta di crioterapia: “Non mi chiedere cosa provo adesso, non lo so. Io non ti ho dato una risposta. No, non credo che possiamo farcela”. Il Guarnieri è sconcertato: “Ma come fa un sentimento a spegnersi da un giorno all’altro?” e "pesantume" Ida risponde: “Sono stanca, i tuoi gesti sono bellissimi, la lettera, l’anello, la tua richiesta di sposarmi è bellissima. Tu sai sconvolgere la vita, ma ora dico che lo fai in un modo assurdo. Perché da un giorno all’altro? Perché mi sono messa in testa di cambiare e voltare pagina. Pensavo di dimenticare certe cose e invece mi sta riaffiorando tutto. Mi sono ributtata e ci ho riprovato perché ti amo, ma in questo mese e mezzo mi è arrivato quello che mi hai già dato. Non ci credo più io”.

Riccardo la invita a non dubitare, ma se parlasse a un muro avrebbe maggior soddisfazione. Il ghiacciolo Platano non si scioglie: “Di cosa ho bisogno? Di stare sola”, “Per sempre?” è la domanda supplica dell’uomo e quella durissima: “Adesso è così, se non ti amo più? Ti ho detto che per adesso è così”. Forse nel cuore di Ida c’è già qualcun altro: Cinnamon Fitvia.