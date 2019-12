Loredana Lecciso , la verità sul Grande Fratello Vip è un'altra

Loredana Lecciso non ha preparato i bagagli per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini (che inizierà a gennaio prossimo). Su molti siti, dopo i rumors delle scorse settimane, è stata battuta la notizia (data per certa) dell’arrivo nella casa del Gf Vip dell'ex di Al Bano. Che, per la verità, sarebbe stata contattata dalla produzione. Ma a Il Tempo racconta rompendo il silenzio: "Il Gf Vip? Magari in un’altra edizione". Come mai? Mistero sui motivi.

Signorini, per adesso, ha ufficializzato soltanto Rita Rusic (ex moglie di Vittorio Cecchi Gori). La Leccisoinvece ha detto un elegante “No, grazie”. Signorini punterà di nuovo su di lei tornando alla carica in un’altra edizione. Chissà.