Ornella Vanoni senza pudore. Cosa fa prima di addormentarsi

Ornella Vanoni è uno spettacolo di voce e di sincerità. Non ha più filtri e ogni volta che compare in tv regala aneddoti sulla sua stupenda carriera o sui grandi amori Gino Paoli, Giorgio Strehler e Lucio Ardenti. Nel programma “In Arte” di Pino Strabioli su Rai3ha regalato un fuoriprogramma: “Prima di dormire mi faccio una canna”.

Ornella Vanoni, l’artista sofisticata che Domenica Modugno chiamava “formica” per la vita piccola così e il sedere grande, ammette: Io sto benissimo, ho una testa libera, sono completamente a mio agio con me stessa, anche in solitudine. Non ho un compagno da anni e anni e le dirò che non è male”, poi parlando del cane Ondina: “E’ tutta un pelo e la prima volta che volevo darle un croccantino, siccome non si distingueva il davanti dal dietro, glielo stavo infilando dalla parte sbagliata”. Ma è in un altro momento dell’intervista a Pino Strabioli che conferma quanto già detto in passato: “Prima di andare a dormire mi faccio una canna. Un giorno mi hanno fatto fumare una canna e ho dormito. Ho pensato che potesse essere la medicina giusta per me. Il mio psichiatra mi disse ‘a un altro non lo direi. Lei sta bene così, lo faccia. Ormai sono 55 anni… dovrò trovare delle badanti che rollano”.