Le labbra così. Il web impazzisce. Che ha fatto Ivana Trump?

A “Live – Non è la d’Urso”, Ivana Trump, accompagnata dal futuro marito Rossano Rubicondi, ha fatto impazzire i social per il sorriso che ha sfoggiato quando si è trattato di demolire la bella Melania, attuale moglie dell’ex primo marito Donald Trump (“Non sa far niente”) e per uno strano movimento delle labbra.

E’ apparso evidente fin da subito che l’ex consorte del Presidente degli Stati Uniti muovesse la bocca e la lingua in continuazione e soprattutto in maniera anomala. Un’occasione troppo ghiotta per gli utenti di Twitter che si sono scatenati formulando le più disparate ipotesi: emozione? bocca secca? tic nervoso? Un mistero che non hanno risolto.