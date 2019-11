La verità di Signorini. Come sarà il Grande Fratello Vip

Manca poco più di un mese all’attesissimo Grande Fratello Vip 4, rimandato da fine ottobre 2019 al 7 gennaio 2020. Alfonso Signorini sarà il conduttore unico, dopo l’addio di Ilary Blasi, e ospite della prima puntata de “La Repubblica delle Donne” - dedicata alle donne in gamba - il direttore del settimanale “Chi”, con il gatto Teo in braccio (“Teodoro in realtà, in greco significa dono di Dio perché per me lui in un certo momento della mia vita è stato un dono”), ha centellinato qualche anticipazione sul reality show di Canale 5: “Chi me l’ha fatto fare? E’ materia mia, ci sguazzo una meraviglia e avevo un sacco di voglia di divertirmi. Lavoro da prima dell’estate perché firmo il programma, sono dentro il cast (bocca cucita sugli inquilini), mi occupo di tutto. Vi posso dire che stiamo scegliendo i concorrenti con il bilancino. Stiamo facendo un Grande Fratello Vip veramente vip in cui la gente non deve più chiedersi chi sono i volti noti”. Poi mostra uno spezzone del promo del Gran Fratello che sarà diffuso a partire dal 5 dicembre e lancia una frecciatina: “è uno spot in stile Young Pope, continua con una cosa choc come direbbe la mia NEO amica Barbara d’Urso”. Signorini tornerà ogni mercoledì per svelare qualche dietro le quinte e aumentare l'hype verso il programma chiamato a riscattare la stagione grigia di Canale 5.

