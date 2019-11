Svergognato al Trono over, Ida Platano e Riccardo si mollano così

C'eravamo tanto amati: Ida Platano e Riccardo Guarnieri, storica coppia del Trono over di "Uomini e Donne", si sono definitivamente lasciati. In modo pacato e senza rinfacciamenti reciproci come loro abitudine? Macché. Ida piange come fosse in preda a un "telogen effluvium" di capelli: "Non mi desidera. Si gira dall'altra parte e dorme oppure guarda la televisione", Riccardo brontola e si lagna perché lei si lagna: "Dici solo le cose negative, ma non dici che stiro e cucino". In pratica i ruoli tradizionali si sono invertiti: Ida spinge sul contatto fisico e poi si vedrà, Riccardo al massimo vuole penetrare la chat che lei gli nasconde e la testa che lei ha altrove.

Nello specifico nei follower di Instagram: sarebbe una morta di seguaci a cui vendere intrugli con codice sconto che ci permettiamo di ribattezzare "Ida, basta è finita" (anche lui non è immune alla notorietà visto che sul suo account Instagram ha scritto "personaggio pubblico"). E qui la storia prende quella brutta piega rugosa di tante altre storie finite male: "È meglio per te se non parlo. Io sono una signora e certe cose non le dico. Ringrazia il cielo. Sono finita dallo psicologo per colpa tua! Non sai quanto sto soffrendo!" avverte Ida e Riccardo: "Anche io non ho detto tutto. Non ho mai messo bocca sulle tue sedute, ma quando torni sei sempre molto aggressiva. L'ultima volta hai esagerato così tanto che mi hai chiesto scusa. Quando ti parlo tu hai lo sguardo fisso al telefonino".

Il dilf pugliese Riccardo ha la fama di uomo passionale, alcune donne del parterre confermano, eppure manda Ida in bianco. Maria De Filippi non sa più come metterli insieme e pare nutrire i primi dubbi sulla sincerità della Platano che biascica mezze frasi quando è in puntata, ma ride alla vita appena apre i social. Forse sono innamorati, di sicuro sono incompatibili. Due parti di una mela differente. Divisi perfino nel pubblico: lo studio e gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, appoggiano la Platano, il web parteggia per Riccardo perché finalmente ha avuto il coraggio di dire che la grande ossessione dell'ex fidanzata (definita "pesante") non è lui, ma la lucina rossa, il thè detox ginger lemon e le pepite bianche spezzafame di Fitvia. Mancano diversi mesi alla fine della stagione di "Uomini e Donne", l'ottovolante Ida-Riccardo è davvero arrivato a fine corsa con largo anticipo?