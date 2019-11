Cristiano Malgioglio sconvolge la Toffanin: prima lo sfogo poi la gaffe sull'uccello

L’uragano Cristiano Malgioglio, giacca e rossetto rosso, si abbatte sullo studio di "Verissimo". L’artista racconta a Silvia Toffanin la sua vita, ma soprattutto la nuova avventura con Piero Chiambretti a “La Repubblica delle Donne”, al via mercoledì 27 novembre su Rete4: “Sarò il suo uccello”.

“Sarò l’uccello di Piero Chiambretti” così Cristiano Malgioglio sconvolge Silvia Toffanin, padrona di casa a “Verissimo”. Il vulcanico, simpaticissimo Malgioglio sarà di nuovo al fianco di Piero Chiambretti a “La Repubblica delle Donne” e annuncia il ritorno con un colpo di teatro: “Sono molto felice di ricominciare con Piero. Mi strozzerà, ma lo dico: sarò il suo uccello! Cosa hai capito? Sarò vestito da uccello, perché devo dire volatile?”. Il cantautore, in uscita con un nuovo accattivante brano, è nato a Ramacca in Sicilia, incontra Fabrizio De Andrè a Genova, va a Milano e Mina e Iva Zanicchi fanno la sua fortuna. “Sono stato un bambino felice – racconta Cristiano Malgioglio -. Mio padre Sebastiano e mia madre non amavano questo lavoro, volevano che mi sposassi e avessi figli, purtroppo non è successo, ma non solo perché sono gay. Mia sorella Francesca non c’è più da tre anni e mi manca molto proprio come mamma. Da piccolo non ho mai pianto, quando è venuta a mancare mia madre ho versato tutte le lacrime del mondo, non smettevo mai, era il mio pilastro, la mia vita, il mio mondo. Ho sofferto troppo, sono stati anni terribili, per salvarmi e non cadere nella depressione sono andato da un analista. Non prendevo medicine, le detesto, mi sono curato con la musica. Ho ricominciato a scrivere solo dopo 4 anni, avevo un blocco”.

Malgioglio non ha mai dimenticato a chi deve essere riconoscente per la sua lunghissima carriera: “La mia vita è cambiata grazie a Fabrizio De Andrè. Lo stalkerizzavo per fare questo lavoro, una volta mi disse ‘hai rotto le pa**e’, mi portò a Milano e mi abbandonò ‘sei una tigre ce la farai’. Poco dopo incontrai Dori Ghezzi che divenne come una sorella. Una sera invitai Fabrizio a cena dicendo ‘c’è una cantante che ti vuole conoscere e lui mi disse ‘ma è quella che assomiglia a Brigitte Bardot?’. Nacque un amore immenso”.

Silvia Toffanin si diverte e gli mostra alcune foto: “Miguel Bosè? L’ho frequentato molto, lo spronai a cantare anche se nessuna casa discografica lo voleva perché era il figlio di Lucia Bosè e del famoso torero Dominguin. Se ero innamorato solo del lato artistico?” E si trincera dietro un silenzioso sorriso. Mai come oggi Zia Malgy è eccentrico: “Amore, sto impazzando, io ho il 41 di scarpe e il mio manager mi ha portato il 39, mi devo levare le scarpe! Spero di non avere le calze bucate. Oh, che liberazione!”. La Toffanin ricorda: “Hai avuto una seconda giovinezza grazie al Grande Fratello Vip” e Malgioglio: “Ringrazio Mediaset, ma non lo avrei mai fatto. Ma successe una cosa. Incisi il brano ‘Mi sono innamorato ma di tuo marito’ e dovevo andare a promuoverlo in Brasile a TV Globo. Mi feci la doccia, stavo per mettere la crema quando noto un neo con una crosticina. Stranamente avevo la televisione accesa di mattina e sentì un medico che parlava di nei. Prima di partire mi rivolgo a lui per una visita e scoprì che era un tumore. Mi operò subito. La prima persona che ho chiamato è stata Mara Venier. Ero spaventato, impazzito e angosciato, fu terribile. Dissi la verità alla mia famiglia solo dopo l’intervento, se avessi aspettato un paio di mesi forse oggi non sarei qui. Andate a fare la mappatura dei nei, controllatevi, non voglio spaventarvi, ma vi spavento. Decisi di andare a Fatima in segno di ringraziamento. Accesi un cero, ma non chiesi niente alla Madonna. Fu allora che decisi di fare il GF e fu un successo enorme, per strada mi riconoscevano i ragazzini, è immenso ancora oggi. E’ il reality più bello del mondo anche se si soffre molto”.

Non manca l’amore che Malgioglio liquida a modo suo: “Avevo un compagno irlandese, l’ho lasciato perché l’ho tradito con un persiano”. Infine la passione per l’attore Channing Tatum? “Lo vidi in aeroporto e iniziai a fissarlo, è il mio tipo ideale. A furia di guardarlo persi l’aereo per Roma! Fammi la sorpresa, fammelo conoscere o devo andare da Maria De Filippi?!”, “No prometto che organizzo” conclude un’allegra Silvia Toffanin aggiungendo: “Allora chi è la vera diva dei giorni nostri?” e Malgioglio: “E me lo chiedi ancora? Eccomi”. Unico.