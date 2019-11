Alena Seredova, sfogo bestiale su Buffon e il tradimento

Il tradimento di Gianluigi Buffon e Ilaria D'Amico ai danni di Alena Seredova è stato uno degli argomenti trattati da Caterina Balivo a “Vieni da Me”: “L’ho scoperto dalla radio”. La bellissima e simpatica modella ha ricordato di quando ha conosciuto il portiere della Juventus: “Stavo per iniziare la Domenica Sportiva e abbiamo finto che no nci fosse nulla, ma c’era già del tenero. A casa ho ancora le fotografie con lui, sarò strana, ma il passato uno può rinnegarlo se non ci sono i figli, ma quando ci sono è ridicolo”.

Caterina Balivo le ha domandato: “Ce lo confermi, è vero che tu sei stata l’ultima a sapere del tradimento? Di Buffon con Ilaria D’Amico?” e la Seredova con apprezzabile spirito: “No, l’ultima no. Dopo di me l’ha saputo il mio babbo! Penultima”, “Ti ha chiamato un’amica?” ha indagato la Balivo e la modella: “No, l’ho sentito alla radio, però va bene, io penso che tutto quello che non ti uccide ti fortifica, non è sbagliato il detto, alla fine è vero. Penso di essere diventata una persona migliore dopo. Non do più peso a certe cose, ora non mi interessano più. Ognuno si è creato la sua nuova famiglia, senza equilibrio non ci si riesce. Sono stata superfortunata perché non sempre quando si chiude una porta arriva il vero uomo della tua vita”. Alena Seredova è fidanzata da 4 anni con il rampollo torinese Alessandro Nasi.