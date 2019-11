Altro che Prati-gate, Eliana Michelazzo diventa cantante

Il Prati-gate è solo un brutto ricordo. Dopo aver annunciato un libro, adesso la Michelazzo decide di dedicarsi alla musica. Anima e cuore. L’ex agente di Pamela Prati sui social scrive: "Non riesco ad esprimervi esattamente ciò che provo in questo momento, un mix di gioia ed adrenalina. Sono felice e fiera di questo progetto e non vedevo l’ora di condividerlo con VOI... Voi che mi avete sostenuta sempre e comunque! E come promesso... Ecco un pezzetto del video 'Riparto da me'".

Insomma con un brano musicale mette palla al centro dopo il polverone sul matrimonio (mai celebrato) tra la Prati e Mark Caltagirone e la sua storia con tale Simone Coppi (anche lui mai esistito). Ma stavolta il brano uscirà davvero sulle piattaforme digitali. Non è una finzione. Anzi, Eliana - che sembra aver rotto del tutto con la sua ex Pamela Perricciolo (altra ex agente ed amica sua per molto tempo)- lo rimarca in un post: "Eliana Michelazzo feat. The Gambler - da venerdi 29 novembre in tutti i digital stores, Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube eccetera…". Il conto alla rovescia è partito.