Heather Parisi e la confessione choc. La d'Urso cambia Live

Indiscrezione bomba. Al Live non è la d’Urso, in onda stasera, Haether Parisi racconterà qualcosa di esclusivo. Insomma roba da far venire le cicale allo stomaco ai telespettatori.

Secondo le prime voci di corridoio la ballerina, una vera icona della tv negli anni Ottanta, avrebbe chiesto alla d’Urso uno spazio più ampio (probabilmente un face to face) per raccontare quello che non ha mai detto prima davanti alle telecamere. E pare che gli autori del Live (lo show di Canale5 che sta conquistando sempre più un target di ascoltatori molto ampio) abbiano rimescolato le carte per sfoderare questo asso. Spazio alla Parisi e al suo racconto, che ha tutto il sapore dello scoop. Il conto alla rovescia è già partito. Ma Haether sarà in studio per la prima volta con la sua famiglia.