Garko-d'Urso danno scandalo. Sul divano il bacio in bocca

Gabriel Garko, il volto simbolo delle fiction Mediaset, è stato ospite di Barbara d’Urso a "Live Non è la d’Urso" ed è scattato il bacio in bocca. Garko si è seduto sul divano bianco per una chiacchierata con la d’Urso che nota l’assenza della fede al dito: “Non hai messo la fede, come mai l’hai tolta?”. “È stata oggetto di parecchio clamore. Perché l’ho tolta? Perché sì, mi hanno fatto arrabbiare. Devo ancora capire che cos'è l'amore, anche se ho 47 anni ancora me lo domando. Alla fine essendo in due, non sempre le cose sono corrisposte e la cosa più sbagliata di tutte è idealizzare un rapporto, quello non va mai fatto. No, l’altra persona non si è tolta la fede. Si lotta, si va avanti”.

Subito dopo la d'Urso per smentire le voci che Gabriel Garko sia rifatto ha detto: “Io sono davanti a Gabriel e vi assicuro… amore ti darei un bacio in bocca”. E l’attore: “Dammelo!”. E bacio fu!