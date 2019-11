Chef Rubio resta a bocca asciutta. Bye bye Discovery

Chef Rubio lascia tutti a bocca asciutta: bye bye Discovery. Addio Discovery. Chef Rubio licenziato? L’azienda precisa dicendo che il “divorzio” è stato consensuale. Ma al web per scatenarsi è bastata solo la notizia dell’interruzione del rapporto lavorativo. Dalla prossima settimana arriverà il sostituto per “Camionisti in trattoria”. Sembra che per un anno abbia deciso di fermarsi. Sarà un addio o un arrivederci? Giallo. «I motivi per cui ho deciso di interrompere Camionisti in trattoria sono molteplici – ha scritto Chef Rubio – e non starò qui a motivarli, visto che di certe cose si parla (e si è già parlato) nelle apposite sedi. Di certo, posso dirvi che è stata l’unica cosa giusta da fare e per correttezza nei vostri confronti che sempre mi sostenete con fiducia, e per coerenza nei confronti del percorso professionale e di vita che sto facendo. Vi basti sapere però che non avevo più la serenità, le motivazioni e l’energia per continuare a girare qualcosa in cui sentivo di aver già dato tutto. Continuare a girare per gli ascolti non è mai stata e mai sarà una mia peculiarità e farlo per inerzia mi avrebbe reso infelice e ancora più nervoso di quanto già non fossi alla fine della terza stagione. La cosa sarebbe ricaduta sia sul prodotto che sulla mia incredibile troupe. Loro meritano solo il massimo e io quel massimo non avrei più potuto garantirlo».