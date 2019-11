La Lecciso fa i bagagli. Prende forma il Gf Vip

Potrebbe essere ad una svolta il cast del Grande Fratello Vip, che inizierà a febbraio 2020 (posticipato di qualche mese). Intanto, c’è “rumore” sul cast dei concorrenti. Signorini (che condurrà il reality) avrebbe, già da tempo, proposto a Loredana Lecciso di entrare nella casa più spiata d’Italia. Dopo alcune settimane di silenzio, sembra che la Lecciso stia già preparando i bagagli verso la casa di Cinecittà. Cosa le avrebbe fatto cambiare idea? Se l’ex di Al Bano (con il quale vive un rapporto di affetto profondo) dovesse realmente dire sì sarebbe per Signorini un vero asso nella manica.

Intanto, la Lecciso lunedì scorso ha spopolato al Live non è la d’Urso, nel segmento delle sfere con ascolti altissimi per lo show di Canale5. Insomma, un bel momento per la showgirl, in forma fisica perfetta, che potrebbe lasciare tutti senza fiato nel reality del Biscione tanto atteso dal pubblico. Sempre la Lecciso, qualche mese fa, ha dato il via al torneo vip di “Domenica Live” - che sta andando fortissimo in termini di ascolti. L’ex di Al Bano ha interpretato Pretty Woman dopo settimane di prove ed allenamento. Prima della sua possibile permanenza nella casa del Gf Vip tornerà a Cologno Monzese in una nuova puntata del torneo? Mistero. Per adesso.