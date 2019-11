È struggente il ricordo di Romina Power in occasione del compleanno della figlia Ylenia Carrisi, scomparsa a soli 23 anni a New Orleans in circostanze mai chiarite fino in fondo. Su Instagram, Romina ha scritto: "Ylenia è nata a novembre, è scomparsa nel gennaio del 1994 a New Orleans. Aveva 23 anni. Non ho mai smesso di sperare di poterla riabbracciare di nuovo". Poi il messaggio di una mamma che non vuole e non può arrendersi: "So che deve essere cambiata molto da allora, ma se qualcuno riconosce una donna in questa ragazza per favore mi contatti. Grazie".