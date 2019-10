Lavinia Biagiotti commovente. E confessa l'ultima promessa a mamma Laura

Lavinia Biagiotti, ospite di Mara Venier nel salotto di “Domenica In”, svela quale eredità spirituale le ha lasciato la mamma Laura, scomparsa prematuramente il 29 maggio 2017 e alla quale è dedicato un docufilm che andrà in onda giovedì 31 ottobre su Rai3 in seconda serata: “Ogni giorno comincio da un foglio di carta bianca…”.

L’amicizia tra Mara Venier e Laura Biagiotti è storica, hanno trascorso insieme i ruggenti anni ’80 e ’90, da una parte Renzo Arbore e dall’altra il marito della stilista e la figlia Lavinia. I ricordi sono tanti e la commozione è dietro l’angolo: “Sono stati anni di grande amicizia e successi, eravamo legati con un affetto speciale, quello dell’amicizia vera. Tua madre è stata una pioniera” dice la Venier e Lavinia, con un sorriso disarmante, rammenta lo storico viaggio in Cina del 1988: “Io non andai, avevo l’esame di quinta elementare. Era un anno prima di piazza Tienanmen e la chiamavano Mister Biagiotti perché non potevano pensare che una donna facesse quello che faceva lei, le piaceva pensare che con il suo stile elegante aveva contribuito a emancipare quella società. Mamma era il mio centro, la mia maestra, il mio tutto. La nostra felicità si basava sulle piccole cose, un tramonto, un gelato, una passeggiata, certo anche il successo di una sfilata, ma non era la cosa più importante. Sul lavoro eravamo intercambiabili, nella vita privata invece eravamo solidissime nelle cose più semplici. Era una donna sempre serena, aveva un’aurea di grande pace, il docufilm a lei dedicato fa parte del ciclo illuminate e non potrei pensare a titolo più giusto”.

Mara Venier chiede a Lavinia una peculiarità della signora della moda le cui creazioni si caratterizzavano per uno stile straordinariamente femminile e l’erede della casa di moda: “Mia madre era una ragazzina curiosa di tutto, per questo le mandavo tutti i video che facevo quando ero con te, voleva sapere, scoprire. Mi ha insegnato a cominciare ogni giorno da un foglio bianco senza la pesantezza del giorno prima e senza accontentarsi dei successi ottenuti, ogni giorno è il sipario che si alza, andare in scena e farlo con gioia. Dopo la sua morte, mi sono rialzata subito, è un grande dono la possibilità di poter continuare il lavoro dei miei genitori”.

Per Lavinia, il docufilm, che andrà in onda giovedì 31 ottobre in seconda serata su Rai3, è stato “un viaggio dell’anima. Cerco sempre di affrontare il dolore con l’amore, con la gioia”. E poi una piccola rivelazione: “Mara, lo sai che Cacao Meravigliao è ancora la mia canzone del cuore?”.