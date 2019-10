Dama Gemma fa flop pure con Jean Pierre

Destini diversi al Trono Over di "Uomini e Donne": fiori d’arancio per una coppia e due di picche per Gemma Galgani nonostante l’outfit super sexy.

Record di ascolti per il Trono Over di "Uomini e Donne": il dating show di Maria De Filippi è seguito da circa 3.000.000 di telespettatori per uno share del 23%. Numeri da prima serata. Gemma Galgani è la protagonista indiscussa grazie alle sue storie tribolate che puntualmente sfociano in un flop. Adesso ha messo occhi e grinfie su Jean Pierre, si è rituffata in una favola a senso unico dove il principe gira il cavallo e corre in direzione opposta a quella del tramonto a due. Non basta a destarla dal sogno a occhi aperti il racconto dell’orrore che lei stessa fa delle sue uscite con Jean Pierre: “A fine serata si ferma sotto casa con il motore acceso e mi dice scendi, scendi’”. E il cavaliere: “Eh ma abita in una strada a senso unico e tutte le volte arriva una macchina dietro che deve passare”.

La Galgani svela un altro aneddoto: “Mi butta fuori come si fa quando si sentono gli strilloni urlare Le Figaro! L’ultima volta eravamo a piedi, mi ha dato un bacio come al cane, allora io gli ho preso il mento per un bacio più sentito e bene ho fatto perché si ritraeva talmente tanto che per poco non cadeva. In compenso parliamo tanto, due, tre ore al telefono… una cosa strana per chi è nella stessa città” e la De Filippi ironica: “Beh, un’attrazione fatale”. Ma queste sono le sfide (impossibili) che piacciono alla dama torinese. Si passa alla sfilata “pigiama party” e Gemma gioca la carta della sexy a ogni età, peccato che la costumista Anahi Ricca polverizzi le sue illusioni senza giri di parole: “Questa donna non ha il senso del limite e ogni volta lo supera, non si rende conto, non è tanto la vestaglia quanto quello che ha messo sotto… le calze con il reggicalze e quello che si vede dietro… mah non si rende conto… se riesce a non spaventarlo conciata così… Non è tanto come si concia quanto il risvolto che dà a queste scelte sempre un po’ azzardate”.

E se Gemma piange, Chiara ride. L’ex cavaliere Edo Varini ha annunciato il matrimonio lampo con Chiara Pardini. I due si sono conosciuti ad aprile 2019 e dopo un paio di settimane decisero di lasciare il programma per vivere la loro storia lontana dalle telecamere. Dopo 6 mesi, Edo, 57 anni, ha deciso di convolare a nozze con Chiara: “Il 21 dicembre perché odio il caldo”. Auguri!