Clamoroso al Trono Over. Cosa fa Gemma è senza pudore

Una puntata movimentata quella di martedì 15 ottobre al Trono Over di “UominieDonne”: Gemma Galgani sconcia e Riccardo Guarnieri in lacrime.

Il Trono Over è un chicchino della premiata ditta tv “Fascino Pgt” di Maria De Filippi. Dame e cavalieri over superano il recinto di “Fitvia” e “Banana Beauty” dove pascolano i tronisti giovani e offrono sprazzi di vita vera. La conoscenza dell’altro intreccia l’entusiasmo del sentimento presente alla paura di rivivere le esperienze passate e al timore del futuro. Come è noto ai fedeli del dating show, alcune storie spiccano su altre e alcuni protagonisti marciano sulle proprie sventure.

Ida Platano ha pianto per un anno il grande amore per Riccardo Guarnieri, dilf pugliese che faticava a mettere la testa a posto. Poi la bella bresciana ha baciato Armando, dal quale ogni donna sana di udito starebbe lontana per la dizione raccapricciante, e Riccardo ha avuto una folgorazione superiore a quella di Serena Enardu per il toy boy Alessandro a Temptation Island Vip. Ha deciso che la ama, le ha scritto una toccante lettera per convincerla a riprovarci e mentre la leggeva (a fatica e tra mille sospiri) si è messo a piangere. Chissà perché le lacrime di un uomo colpiscono sempre di più di quelle delle donne. Ida però ha cincischiato e pare sul punto di dargli il benservito definitivo. Gemma Galgani, invece, sbandiera i suoi sentimenti senza alcuna remora, né di età, né di opportunità. La 70enne dama torinese sta cercando di conquistare Jean Pierre, uomo minuto dalla chioma canuta e dal carattere risoluto. Lui ha specificato che la vede come amica, ma Gemma quando riceve un rifiuto si esalta e dà il meglio di sé. Come oggi.

Maria De Filippi ha rispolverato il gioco della mela e per la Galgani non poteva esserci occasione più ghiotta e succosa per rubare a ogni costo un bacio a un indietreggiante Jean Pierre. All’inizio il misuratissimo cavaliere era divertito, ma i tentativi sfrenati di Gemma di infilargli la lingua in bocca per un limone duro lo hanno infastidito e non poco. Non ha potuto dire “basta” a Maria De Filippi, ma era nero, mentre Gemma, sconcia e senza alcun pudore, lo ha sbavato fino al torsolo.