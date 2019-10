Melita Cavallo entra in studio...clamorosa gaffe a Forum

Una telefonata varrà pure una poltrona di Forum. Il giudice Melita Cavallo, webstar per il suo modo tranchant di zittire le parti in causa, colpisce ancora. In studio Barbara Palombelli aveva annunciato la causa e fatto suonare la campanella per introdurre il giudice, peccato che Melita Cavallo fosse al telefono come si è sentito dal microfono aperto: "Ciao, ciao...ti devo lasciare". Momenti di imbarazzo e qualche risatina in studio al suo ingresso.

