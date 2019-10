Bagno di folla per Briga al Toy Room di Roma

Al Toy Room venerdì scorso un incontro inedito tra musica e tv che ha visto come protagonisti Mattia Briga ed Ema Stokholma, in esclusiva nella prestigiosa location nel cuore della Capitale, per la registrazione della nuova puntata di "Strange(r) Europe" il programma da loro condotto che partirà il prossimo 17 ottobre su Rai 4. Il cantante romano, da Amici al Festival di Sanremo con Patty Pravo, e la Dj cosmopolita già conduttrice dei Brit Awards dopo Belgrado e Praga si sono fermati a Roma alla scoperta dei lati più "hyde" e pazzeschi della Città Eterna.

“Il nostro club vuole dimostrare di essere all’avanguardia come proposta per il divertimento nelle notti romane cercando di regalare quel tocco internazionale che una città come Roma merita, oltre alla musica siamo felici di proporre anche eventi estemporanei come questo” – spiega Alfredo Guida G.M. e socio del club insieme agli altri imprenditori Luigi Raffaele, Clemente Zard e Mirko Valente. Per Mattia ed Ema tappa fissa il Toy Room, che la scorsa settimana ha riaperto i battenti e che prosegue anche con le domeniche esplosive del Mamacita.